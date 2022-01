La tramitación de las normas de protección del ANEI de La Viesca entra en su fase final

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tramitación de las normas de protección del Área Natural de Especial Interés (ANEI) del Parque de La Viesca se encuentra en su fase final, ya que solo resta la evaluación ambiental estratégica a la que de acuerdo al informe del servicio jurídico debe someterse el proyecto.

Este proyecto ya ha sido objeto de información pública y cuenta con el informe favorable DEL Gobierno de Cantabria y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), además de la conformidad de los ayuntamientos de Torrelavega y Cartes.

Así lo ha informado el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, a los alcaldes de Torrelavega, Javier López Estrada; y de Cartes, Agustín Molleda, en la Comisión de Seguimiento y Coordinación del ANEI de La Viesca, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El objetivo de la reunión era analizar el estado de tramitación de las normas de protección de este espacio natural protegido, después de que la Consejería recibiera el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno regional sobre el proyecto a finales de 2021.

Lucio ha destacado el "interés" manifestado en la Comisión de disponer de las normas de protección "lo antes" posible, pero "con respeto absoluto" al procedimiento establecido y de acuerdo a los informes jurídicos, y ha apuntado que este espacio natural protegido "no se encuentra abandonado o desprotegido".

"La Viesca goza en estos momentos, y desde octubre de 2016, de un régimen de protección establecido en la norma de declaración, y el hecho de que las normas de protección aún no estén aprobadas no significa que el área cuente con un menor nivel de protección, porque la finalidad de las normas de protección es regular el régimen de usos y actividades de este espacio, no incrementar ni disminuir su régimen de protección", ha precisado.

El director general de Biodiversidad también ha informado que las normas de protección de las otras dos ANEIs declaradas hasta el momento, el Pozo Tremo y la Cueva del Pendo-Peñajorao, serán también objeto de evaluación ambiental estratégica con el objetivo de que todas ellas estén en vigor este año.

Ha recordado que desde que La Viesca fue declarado espacio natural protegido en 2016, los ayuntamientos y las demás entidades interesadas pueden promover actuaciones y proyectos de puesta en valor de la conservación de la zona, en el marco de sus propias competencias.

Además, estas entidades pueden solicitar las ayudas que la Consejería de Medio Ambiente convoca para actividades de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y que se conceden en régimen de concurrencia competitiva.

En este marco, ha recordado que el Ayuntamiento de Torrelavega ha contado en esta legislatura con financiación de la Consejería para la realización de actuaciones de mejora de la biodiversidad en La Viesca.

Un compromiso con la conservación de este espacio que se complementa con las labores de mantenimiento ambiental que realiza MARE en este espacio, el estudio sobre el estado de conservación y medición del riesgo de arbolado existente en el parque de La Viesca y el plan de actuación para intervenir sobre aquellos ejemplares que se encuentran dañados e implican una situación de riesgo.

También se ha referido a los proyectos que la Consejería ha presentado para Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), entre los que se incluye uno destinado a la mejora de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la información ambiental en zonas periurbanas de la cuenca Saja-Besaya y el arco de la Bahía de Santander, en el que se contemplan actuaciones en diversos espacios, entre ellos las tres ANEIs, y en cuya definición de trabajará con los ayuntamientos implicados a lo largo de las próximas semanas.

Lucio también informado sobre el proyecto presentado por la Consejería para su financiación para la recuperación medioambiental de la antigua mina de Reocín, que también incluye terrenos del ANEI de La Viesca, y cuya aprobación espera que se confirme este año por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la reunión también han estado presentes como miembros de la Comisión, el subdirector general de Medio Natural, Ángel Serdio; el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartes, Álvaro Castillo.