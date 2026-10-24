Turismo adjudica a Elecnor las obras de actualización de la cafetería-restaurante de Peña Cabarga por 307.000 euros

Archivo - Turismo adjudica a Elecnor las obras de actualización de la cafetería-restaurante de Peña Cabarga - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, ha adjudicado a Elecnor las obras de actualización de la cafetería-restaurante Pico Llen, situada junto al Monumento al Indiano en la cumbre de Peña Cabarga, por un importe de 307.541 euros.

La actuación permitirá renovar la fachada exterior, mejorar la estética general del edificio, renovar todo el mobiliario y reordenar los espacios interiores para optimizar su distribución, ha señalado el Gobierno en nota de prensa.

Según ha detallado, el objetivo es adaptar el espacio de restauración a las necesidades actuales del enclave de interés turístico, situado en la cumbre de Peña Cabarga, que ofrece vistas panorámicas de Cantabria y alberga el nuevo Mirador de Peña Cabarga, donde se ha incorporado una experiencia tecnológica para los visitantes gestionada también por la entidad pública.

En concreto, los trabajos contemplan la sustitución de la cubierta del edificio de la cafetería y la mejora de la terraza, dos espacios expuestos a condiciones meteorológicas extremas propias de una ubicación de altitud y cercana al mar.

En el interior, se reorganizarán los espacios con intervenciones para optimizar su distribución y aprovecharlos de manera que resulten más eficientes.

Además, el proyecto incluye intervenciones en el vestíbulo de entrada y los aseos, el rediseño de la barra y la renovación del mobiliario y la decoración.

Finalmente, el Ejecutivo ha destacado que esta obra, junto con la rehabilitación del Monumento al Indiano y el acondicionamiento de tres sendas en la zona, se integra en las actuaciones impulsadas por la Consejería para la puesta en valor de Peña Cabarga y su entorno, cuyo objetivo es crear "un gran espacio de ocio y disfrute de la naturaleza que recupere interés turístico y atraiga visitantes a la zona".