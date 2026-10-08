La UC cierra su participación en el Año Gaudí con un ciclo sobre el arquitecto y los orígenes del modernismo en Comillas

Archivo - El Capricho de Gaudí - EL CAPRICHO DE GAUDÍ - Archivo

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Patrimonio Cultural de la Universidad de Cantabria dedica su programación de octubre a Antoni Gaudí y a los orígenes del modernismo en Comillas con un ciclo monográfico centrado en El Capricho, construido entre 1883 y 1885, y con el que la UC concluye su participación en el Año Gaudí, que conmemora el centenario de su muerte.

El programa incluye tres conferencias, que se celebrarán en la Sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo universitario, y una visita guiada a El Capricho, y completa el curso de verano 'Gaudí en Comillas. Génesis del orden invisible', que tuvo lugar en julio en CIESE-Fundación.

La nueva propuesta aborda la obra del arquitecto desde diferentes perspectivas, desde las influencias artísticas que precedieron a su trayectoria hasta la relación entre Gaudí, la Renaixença y la arquitectura desarrollada en Comillas.

Así, El Capricho constituye el eje del ciclo por ser una de las primeras obras destacadas de Gaudí fuera de Cataluña y un espacio en el que se desarrollaron algunas de sus primeras experiencias profesionales, destaca la UC en un comunicado.

PROGRAMA

La primera sesión tendrá lugar este jueves, 8 de octubre, a las 19.30 horas, con la conferencia 'Antes de Gaudí: movimiento de las Arts and Crafts', a cargo de Mariàngels Fondevila Guinart, conservadora del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y en la que se abordará el contexto artístico anterior a Gaudí.

El jueves 15, también a las 19.30 horas y en el mismo espacio, será el turno de Mireia Freixa, catedrática emérita de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Su conferencia, titulada 'En los albores del modernismo. Comillas y la Torre Güell de Les Corts', se centrará en el contexto de los primeros pasos del modernismo y en la relación entre Comillas y la Torre Güell de Les Corts.

La tercera y última conferencia se celebrará el jueves 22 de octubre, bajo el título 'En busca de un nuevo estilo. Gaudí y el arte de la Renaixença en Comillas', a cargo de Antonio Sama García, profesor permanente laboral de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, quien analizará la presencia de Gaudí en Comillas y su relación con el arte de la Renaixença.

El programa concluirá el sábado 31 de octubre, a las 11.00 horas, con una visita guiada a El Capricho de Gaudí en Comillas, precedida por una conferencia introductoria de su director, Carlos Mirapeix. Las reservas de entradas se realizan a través de meapunto.unican.es.