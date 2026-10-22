La UC entrega los premios de los EUNICE Alliance Games 2026 con la participación de más de cien estudiantes europeos - UC

La Universidad Politécnica de Poznan gana en las dos categorías SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, ha presidido este jueves en Santander la ceremonia de clausura de los EUNICE Alliance Games 2026, en los que han participado más de cien estudiantes europeos y que ha concluido con la entrega de premios de los torneos de baloncesto 3x3 y voleibol 4x4 celebrada en el Pabellón de Deportes de la institución académica.

La Universidad Politécnica de Poznan, de Polonia, ha resultado vencedora en ambas competiciones, alzándose con los trofeos de oro tanto en baloncesto 3x3 como en voleibol 4x4, mientras que la UC ha logrado la tercera posición en ambas modalidades.

López ha expresado su satisfacción por haber acogido los EUNICE Alliance Games y ha destacado que "el deporte es mucho más que competición, por su capacidad para crear vínculos personales entre estudiantes de diferentes universidades".

En este sentido, h asubrayado que el encuentro ha contribuido a reforzar la comunidad de EUNICE y ha felicitado tanto a los equipos premiados como al conjunto de participantes.

En la ceremonia de entrega de reconocimientos han participado también la directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, y la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra, junto con otras autoridades académicas e institucionales.

La quinta edición de los EUNICE Alliance Games ha reunido del 19 al 22 de octubre a más de un centenar de estudiantes de universidades integrantes de la alianza europea EUNICE, procedentes de nueve instituciones de España, Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Grecia, Polonia, Finlandia y Portugal.

Durante la ceremonia se han entregado los trofeos de oro, plata y bronce a los equipos mejor clasificados en ambas modalidades, así como medallas conmemorativas a todos los participantes en las competiciones disputadas en las instalaciones deportivas del campus de Las Llamas.

El encuentro comenzó el lunes 19 de octubre con una jornada de bienvenida en los Campos de Sport de El Sardinero. Junto a las competiciones deportivas, el programa ha incluido actividades culturales y de convivencia entre las delegaciones, así como retos deportivos abiertos a la comunidad universitaria, organizados por el Servicio de Deportes y Actividad Física de la UC.

Al finalizar la entrega de premios, se ha pasado el testigo a la siguiente universidad organizadora, que será la Universidad de Peloponeso, en Grecia, continuando así con la tradición de estos Alliance Games como espacio de encuentro entre las diez universidades europeas que integran la alianza EUNICE, de la cual forma parte la Universidad de Cantabria.