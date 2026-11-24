De izquierda a derecha: María Jesús Saiz, Cristina Fernández, Conchi López, Emma Díaz y Gema García Piqueres, en la división del Interfacultativo de la BUC, con el Punto Violeta. - UC

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha inaugurado hoy su propia red de Puntos Violeta, que se distribuirán por diversas divisiones de las bibliotecas para reforzar la prevención y la atención ante las violencias machistas, especialmente las sexuales, e informarán sobre el Protocolo de prevención y actuación ante cualquier forma de acoso.

En un comunicado, la institución ha subrayado que estos espacios seguros funcionarán durante toda la jornada en las divisiones de la Biblioteca de la UC (BUC) en la facultad de Caminos, Canales y Puertos, la de Industriales y Telecomunicación, las de Derecho-Económicas, Ciencias y Medicina y los Servicios Centrales, mientras que por la mañana estarán instalados en el Interfacultativo, la de Náutica y la de Minas y Energía.

El acto de inauguración ha tenido lugar este martes en el Interfacultativo, con la participación de la rectora, Conchi López y la directora de la BUC, María Jesús Saiz.

López ha destacado la importancia de que esta red de Puntos Violeta surja en las divisiones de la BUC porque son espacios que forman parte de la vida cotidiana de estudiantes, profesorado y personal universitario, y ofrecen un entorno "cercano y discreto" para solicitar información, recibir una primera acogida o conocer los recursos disponibles ante una situación de violencia machista.

Asimismo, ha explicado que esta iniciativa ha surgido desde las delegaciones de estudiantes, que trasladaron al Área de Igualdad la necesidad de contar con herramientas y espacios para prevenir y atender situaciones relacionadas con las violencias machistas.

Las primeras iniciativas fueron la colocación de estos Puntos Violeta en las fiestas organizadas por el alumnado en espacios de la UC y la formación al personal universitario, habiéndose celebrado cuatro cursos en los tres últimos años, que en su última edición reunió a 41 personas, de las cuales 32 eran personal de la BUC.

IMAGEN DE LOS PUNTOS VIOLETA: TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA

La imagen de la red de los Puntos Violeta de la UC se inspira en la obra de Hilma af Klint, una artista sueca pionera de la abstracción que utilizaba formas geométricas y orgánicas para explorar, entre otras cuestiones, las relaciones entre lo femenino y lo masculino.

A partir de algunas de esas formas se ha creado una imagen que representa una mariposa.

La elección de esta figura tiene un significado especial, ya que recuerda a las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas asesinadas en 1960 por su oposición a la dictadura de Trujillo, conocidas como 'Las Mariposas'.