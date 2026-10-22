UGT celebrará este viernes su XXVI Jornada de Salud Laboral en Campoo

La Casona de Reinosa - UGT

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT celebrará este viernes, 23 de octubre, la vigésimo sexta edición de su Jornada de Salud Laboral en Campoo, que se celebrará en La Casona de Reinosa y versará sobre la adaptación del puesto de trabajo a la persona.

Este foro técnico incluye a seis ponentes distribuidos en dos bloques temáticos.

Será inaugurada a las 9.45 horas por el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín; el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Jaime Gonzalo, y la secretaria comarcal de UGT, Sara Gutiérrez.

Como en ediciones anteriores, la jornada anual de salud laboral de UGT en Campoo abordará antes del tema principal de análisis la situación actual de la prevención de riesgos laborales en Cantabria en un foro técnico a las 10.00 horas, justo después de concluir el acto inaugural.

En esta primera ronda de conferencias intervendrán el subdirector del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), José Manuel Callejo; el director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, Miguel Ángel Gálvez, y el coordinador confederal de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas.

UGT ha resaltado en un comunicado que la jornada coincide este año con un incremento anual de un 3,5 por ciento de la siniestralidad laboral en Cantabria en los primeros ocho meses del año, con un balance de 4.820 accidentes de trabajo con baja, nueve de ellos mortales y sin contar los tres sufridos el pasado septiembre en la región.

Tras este primer bloque, a las 11.30 horas está previsto el inicio de las ponencias relativas a una adaptación del puesto de trabajo a las condiciones físicas, psíquicas y a la salud de la persona estipulada por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Este bloque temático contará con las conferencias de la técnico de planificación preventiva del Servicio de Promoción y Planificación Preventiva, María Pérez; la directora de la entidad de servicios de prevención ajeno Europreven, Ana Isabel Almendáriz, y el responsable de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria, Luis Salgado.

El acto de clausura está programado a las 13.15 horas con la intervención del secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández.