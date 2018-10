UGT defiende negociar mejoras en el calendario escolar

Publicado 13/02/2018 13:40:40 CET

El sindicato respalda un estudio sobre los descansos y su incidencia pero para ser evaluados en la Junta de Personal Docente

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -



La sección de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, defiende el mantenimiento del calendario escolar de Cantabria pero con una revisión de la incidencia de los descansos establecidos en las distintas etapas educativas "para mejorar aquellos aspectos que no estén dando los resultados académicos deseados".

En un comunicado, UGT apuesta también "por un calendario escolar claramente definido lo antes posible para que se traslade a las familias y éstas puedan conocer su estructura y así poder adecuarlo con el calendario laboral, favoreciendo la maltrecha conciliación de la vida laboral y familiar".

De hecho, el sindicato recuerda que ya propuso en la Mesa de la Función Pública al consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, "que estableciera un diálogo eficaz entre las consejerías de Trabajo y de Educación para que el calendario escolar sirviera de punto de partida para elaborar los calendarios laborales y satisfacer las necesidades de la conciliación de la vida laboral y familiar".

"Lamentamos que esta propuesta, que no implica coste económico alguno sino sólo entendimiento y buena voluntad, no haya tenido efecto alguno desde que se planteó", agrega la sección de Enseñanza Pública de FeSP de UGT en Cantabria, tras matizar que "lo que se pretendía era hacer partícipe de la conciliación a la propia Administración porque no es responsabilidad únicamente de la escuela y en ella deben de estar implicados todos los agentes sociales".

"UGT es un histórico defensor del calendario pedagógico puesto que favorece los tiempos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos y el verdadero motivo de peso para establecerlo es precisamente el beneficio de nuestros alumnos", puntualiza el sindicato.

COMPETENCIA DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

La sección de Enseñanza Pública de UGT aclara que "en todo caso, cualquier negociación del calendario escolar debe corresponder a la Junta de Personal Docente porque será en ella donde se tienen que evaluar los resultados y adoptar los acuerdos que sean necesarios".

"Valoramos que se tengan en cuenta encuestas y una recopilación de datos de todos los agentes implicados en la comunidad educativa, algo que no tendría que atemorizar ni escandalizar a nadie, siempre y cuando se base en elementos objetivos, cuantificables y empíricos, no meras aportaciones subjetivas".

De todos modos, UGT recuerda "el ímprobo trabajo" que hizo en su momento el Consejo Escolar y que los datos que aportó sirvieron para poder negociar y acordar el calendario escolar.