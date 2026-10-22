UGT inicia este viernes en Sierrallana su campaña por la igualdad salarial en el SCS

Cartel - UGT

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Sanidad iniciará mañana viernes 23, en el Hospital de Sierrallana, su campaña '¿Eres trabajador de Primaria o de segunda?', en contra de la brecha salarial entre las plantillas de Atención Especializada (AE) en los centros hospitalarios y la Atención Primaria (AP) del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La campaña incluye concentraciones en los cuatro hospitales de la región a las 12 horas, que comenzarán este viernes en el de Torrelavega y proseguirán el mismo día de las próximas semanas en Valdecilla (30 de octubre), Laredo (6 de noviembre) y en Tres Mares (13 de noviembre).

El sindicato rechaza una desigualdad con menores retribuciones salariales en la Atención Especializada y en las mismas categorías profesionales "que siempre ha existido pero que se ha ido agravando con distintos acuerdos parciales suscritos en la sanidad pública desde el año 2019", ha denunciado el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona.

Según estimaciones UGT, una enfermera de Atención Especializada puede venir a cobrar entre 400 y 1.000 euros menos que una compañera en su misma categoría de Atención Primaria (entre 168.000 y 420.000 euros en 35 años de vida laboral).

En el personal de celadores, el sindicato calcula que un profesional de hospital a turnos viene a percibir unos 300 euros mensuales menos y otro del turno de mañana unos 600 euros menos que un colega del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con dietas.