UGT pedirá al SCS que rescinda su convenio con Mutua Montañesa por "ignorar" a sanitarios con Covid-19

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT solicitará a la Consejería de Sanidad y al Servicio Cántabro de Salud (SCS) la rescisión del convenio que tiene suscrito con Mutua Montañesa para todos sus empleados por "ignorarles de manera descarada durante esta pandemia y no asumir sus responsabilidades para no hacer gasto".

El sindicato, que planteará esta medida en la próxima mesa sectorial de sanidad el 12 de mayo, asienta su propuesta en "la incalificable actitud de Mutua Montañesa, que durante la pandemia del coronavirus, no ha querido saber nada de reconocimientos médicos a personal sanitario afectado por el virus, al que no se ha concedido la baja por accidente o enfermedad laboral".

"Es vergonzoso que Mutua Montañesa no quiera asumir su responsabilidad, que para eso cobra del erario público, y desprecie de esta manera la labor realizada por los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y el incuestionable riesgo que conlleva su labor profesional, y más, en unos momentos como los actuales", denuncia UGT en un comunicado de prensa.

Para el Sector de Sanidad de UGT, "esta empresa se ha ganado a pulso que no se confíe en ella para proteger la salud de los empleados del Servicio Cántabro de Salud porque, por evitarse gastos, simplemente no ha cumplido con sus obligaciones, no ha reconocido bajas laborales por una evidente causa laboral y lo ha derivado todo al Sistema Público de Salud como si fuera una enfermedad común cualquiera".

El sindicato agrega que Mutua Montañesa "sólo ha generado a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud una pérdida de dinero y de tiempo con infinidad de trabas y paseos innecesarios" y critica que "la gota que colma el vaso es su respuesta a un posible caso de sarna".

SIN BAJA LABORAL EN UN POSIBLE BROTE DE SARNA

En referencia a este último caso, el Sector de Sanidad de UGT aclara que Mutua Montañesa "en un ejemplo más de su inoperancia para hacer el trabajo por el que cobra, ha extendido un certificado en el que tampoco reconoce el accidente o enfermedad laboral y remite también a los afectados a su médico de cabecera".

Para el sindicato, "es algo inaudito y que el Servicio Cántabro de Salud no debería consentir bajo ningún concepto porque los servicios de prevención sí han certificado el accidente o enfermedad profesional, con lo que los afectados no tendrían que buscarse la vida y dirigirse a la Tesorería de la Seguridad Social para pedir un cambio de contingencia que es competencia y responsabilidad exclusiva de la mutua contratada".

Por último, UGT subraya que "son las mutuas las que deben acarrear con todos los gastos derivados de las contingencias laborales y profesionales, y no los propios trabajadores ni la Seguridad Social como está ocurriendo en la actualidad".