UGT pedirá una subida salarial en Atención Especializada del SCS en los Presupuestos de 2027

Concentración de UGT-Sanidad en el Hospital Sierrallana - UGT

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT propondrá una subida salarial en la plantilla de Atención Especializada (AE) en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2027 para equiparar sus retribuciones a las de Atención Primaria (AP), según ha anunciado este viernes el responsable de sanidad del sindicato, Fernando Carmona, en una concentración de protesta en el Hospital de Sierrallana.

En coincidencia con el inicio de la campaña reivindicativa de UGT Sanidad para lograr la igualdad salarial entre los profesionales de Atención Especializada y Atención Primaria que ha comenzado hoy en el Hospital Sierrallana, Carmona ha avanzado que el mencionado incremento salarial será "la principal propuesta en sanidad: que haya presupuesto para acabar con una brecha salarial inaceptable".

Según el sindicalista, "lejos de resolverse esta injusta desigualdad salarial que implica una tradicional menor retribución en Atención Especializada que en Atención Primaria, ha ido a más en los últimos años con acuerdos parciales avalados por la Consejería de Salud".

La campaña de UGT Sanidad, '¿Eres trabajador de Primaria o de segunda?', proseguirá con más concentraciones en los otros tres centros hospitalarios de Cantabria y a la misma hora que el celebrado ya en el de Torrelavega, a las 12 horas.

Así, la siguiente cita de la campaña será el próximo viernes 30 de octubre en el Hospital de Valdecilla, una semana después en el de Laredo el 6 de noviembre y, finalmente, el viernes 13 de noviembre en el de Tres Mares.