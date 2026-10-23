Últimos días para solicitar las ayudas de SODERCAN para contratar a técnicos de I+D y Comercio Internacional - SODERCAN

La convocatoria contempla subvenciones de hasta 25.000 euros por contrato SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.soderan.es), ha recordado este viernes a las empresas interesadas que la próxima semana finaliza el plazo de solicitud de las ayudas para la contratación de técnicos de I+D y Comercio Internacional, que cuentan con un presupuesto de 800.000 euros.

La convocatoria contempla subvenciones de hasta 25.000 euros por contrato que se pueden solicitar hasta el viernes 30 de octubre de manera telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN, adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.

Estas ayudas a la contratación de profesionales para reforzar la innovación y la internacionalización de las empresas se han unificado en una nueva convocatoria denominada Programa de Personal Técnico Especializado, cuyas bases de publicaron en el BOC este verano.

Con esta fusión, la sociedad pública simplifica el acceso de las empresas a las ayudas, reduce cargas administrativas y ofrece una respuesta más adaptada a las necesidades reales de crecimiento del tejido productivo cántabro.

Estas ayudas permiten apoyar nuevos proyectos empresariales vinculados a la innovación y la internacionalización, dos de las palancas de crecimiento sobre las que se sustenta la estrategia de desarrollo económico regional.

El objetivo es facilitar que las empresas cántabras incorporen perfiles especializados capaces de impulsar proyectos de I+D+i, así como procesos de expansión comercial en mercados internacionales, dos ámbitos considerados estratégicos para aumentar la competitividad empresarial, generar empleo de calidad y fortalecer el posicionamiento de Cantabria en mercados globales.

HASTA 25.000 EUROS POR CONTRATO

Las ayudas podrán alcanzar con carácter general hasta el 70% de los costes elegibles, porcentaje que podrá elevarse hasta el 80% en los casos de retorno de talento y hasta el 90% para determinados perfiles vinculados al programa de becas de internacionalización de SODERCAN-ICEX.

El programa apoyará la contratación indefinida y a jornada completa de personal técnico especializado para el desarrollo de actividades de internacionalización e I+D+i, financiando los costes salariales y de Seguridad Social durante los 12 primeros meses de contratación.

Los profesionales incorporados deberán desarrollar su actividad en centros de trabajo ubicados en Cantabria y contar con titulación universitaria o Formación Profesional de grado superior.

Asimismo, las ayudas contemplan incentivos específicos para favorecer el retorno de talento, apoyando la incorporación de profesionales cualificados que actualmente desarrollan su actividad laboral fuera de la región y deciden regresar a Cantabria.

Podrán beneficiarse empresas y autónomos de cualquier tamaño que desarrollen su actividad económica en Cantabria y apuesten por la incorporación de talento especializado como herramienta para mejorar su competitividad.