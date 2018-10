Unanimidad en Astillero para que parte del superávit de 2017 vaya a cuatro obras con subvención

Publicado 15/06/2018 20:14:42 CET

Ortiz suspende sobre la marcha el segundo Pleno extraordinario convocado para esta tarde por coincidir con el debut de España en el Mundial

ASTILLERO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Astillero ha acordado este viernes por unanimidad instar a la Alcaldía a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para destinar parte del superávit de 2017 a ejecutar las cuatro obras que cuentan con subvención.

Estas obras, sobre las que hay acuerdo, son la reparación de los defectos existentes en vaios viales de la urbanización Los Puertos de Astillero; la mejora de asfaltados de diversas calles del municipio; el acondicionamiento del campo de fútbol de hierba artificial en el campo de Frajanas y la reforma del vaso de la piscina.

SUSPENDIDO EL SEGUNDO PLENO POR COINCIDIR CON EL PARTIDO DE ESPAÑA

Así se ha acordado en el primero de los dos plenos extraordinarios que había convocado para este viernes por la tarde en el Ayuntamiento de Astillero, uno convocado a instancias de PSOE y de IU para las 17.00 horas y otro, por solicitud de la Alcaldía que estaba previsto para las 19.00 horas.

Finalmente, solo se ha celebrado el primero de los plenos previstos ya que el alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, que gobierna en minoría, cuando tenía que comenzar el segundo, lo ha suspendido sobre la marcha, alegando que al haberse alargado la primera de las sesiones se había "rebasado" varios minutos la hora de inicio del segundo pleno con lo que "en principio no debería" celebrarse.

Por esa razón y también aduciendo "sensaciones futbolísticas y no futbolísticas" --el partido de debut de España en el Mundial, que era a las 20.00 horas-- ha suspendido ese segundo pleno, en el que iba a debatirse, entre otros asuntos, la propuesta de Alcaldía sobre las obras a ejecutar con el remanente de 2017.

La decisión del alcalde ha provocado el enfado de la oposición, que han explicado a los medios de comunicación que Ortiz no había consensuado la suspensión del Pleno con nadie tal y como, según han señalado, le había aconsejado el secretario municipal.

Al margen de esta cuestión, el acuerdo alcanzado en el primero de los plenos para instar a Alcaldía a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para dedicar parte del superávit a las cuatro actuaciones sobre las que hay consenso no ha evitado que haya seguido el enfrentamiento entre el equipo de Gobierno (PRC en minoría) y la oposición, que integran PP, PSOE, IU y los dos concejales no adscritos los expopulares Javier Fernández Soberón y Bella Gañán por el tema de a qué obras dedicar el remanente del pasado año.

Pese a este acuerdo, en el Pleno han continuado los ataques entre el equipo de Gobierno en minoría del PRC y la oposición, que ha seguido acusando al alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, de ser "incapaz de llegar a acuerdos con nadie", como, a su juicio, muestra el no haber logrado consensuar con nadie las obras a ejecutar con el remanente.

Por su parte, los regionalistas han acusado a la oposición "se obstina en decir el no por el no" a la propuesta del equipo de Gobierno para estas obras por dar una "lección" al PRC, aunque ello suponga un perjuicio para los vecinos y hacer que los 1,5 millones de superávit vayan a los bancos y no a unas obras "demandadas" por los vecinos.

El debate y los ataques entre equipo de Gobierno y oposición ha continuado en otro de los puntos del primer Pleno, también relativo a las obras a ejecutar con el remanente.

IU y el PSOE proponían en este punto instar a la Alcaldía que se lleven a cabo el estudio y las redacción de los proyectos necesarios de cinco obras consensuadas por toda la oposición: la reparación de viales y aceras en la calle Churruca; la del pavimento de la calle Santa Ana; la construcción de aceras en la calle del Mediterráneo; la reparación de aceras en la calle Ría de Solía y la rehabilitación de la Casona.

La oposición pide que se efectúen los proyectos de estas obras para que también puedan ejecutarse con el resto del remanente de 2017, por ese orden, y una vez deducido el coste de las cuatro obras con subvención abordadas en el punto anterior.

Respecto a estas obras, la portavoz del grupo regionalista PRC, Maica Melgar, ha acusado a la oposición de intentar marcar las prioridades del municipio y, en ese sentido, les ha señalado que si querían decidir qué obras se ejecutan con el superávit tendrían que haber sido "valientes" y plantear la moción de censura contra el alcalde cuando se rompió el pacto de Gobierno entre PRC y PSOE.

Además, Melgar ha criticado a la oposición que pidan que esas obras se ejecuten con el remanente de 2017 cuando aún no hay proyecto para ellas y están aún "en pañales".

Pese a esos ataques, la propuesta ha salido adelante también por unanimidad, como el resto de asuntos del orden del día, como la de instar a Alcaldía a aprobar una modificación presupuestaria para ejecutar la rehabilitación del cargadero de mineral de Orconera, el conocido como 'Puente de los ingleses'.

Sin embargo, tal y como ha recordado Melgar, esa obra no podrá ejecutarse con cargo al superávit de 2017 ya que no cumple los requisitos para ser considerada como inversión sostenible.

Además, en el Pleno, y también por unanimidad, se ha fijado que la Comisión de Comunicación, Protocolo, Festejos, Participación Ciudadana y Relación con las Asociaciones se celebre lo primeros martes de mes, a las 19.30 horas.

Al suspenderse el segundo Pleno, han quedaod sin abordar cuestiones como la renuncia al acta de concejal del exalcalde y portavoz del grupo popular, Carlos Cortina, o la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y organismos no gubernamentales en materia de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y solidaridad para 2018.

El alcalde ha anunciado que proximamente convocará de nuevo el Pleno suspendido.