Unanimidad del Pleno de Santander para conceder la Medalla de Plata a Gloria Torner

Publicado 27/12/2018 12:59:15 CET

Rechazada la moción del PRC que pedía elaborar una ordenanza sobre el uso de las bicicletas y los patinetes por el no del PP y González

SANTANDER, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves por unanimidad de toda la Corporación conceder la Medalla de Plata de la ciudad a la pintora Gloria Torner, aún en activo, por su "dilatada, brillante y singular" obra artística y su "honda vinculación con Santander".

El equipo de Gobierno local (PP) fue quien propuso la concesión de la Medalla a Torner y, posteriormente, fue aprobado en la Comisión de Cultura, contando solo entonces con la abstención de la concejal de Ganemos, Tatiana Yañez-Barnuevo, y la edil no adscrita Cora Vielva, y este jueves la iniciativa llegaba al Pleno.

La unanimidad ha llegado al Pleno al cambiar ambas el sentido de su voto y haber dicho 'sí' a esta concesión, al igual que el resto de la Corporación.

Se considera a Torner una "embajadora de Santander y su Bahía", llevándolas "por el mundo" gracias a sus obras, según ha reconocido en el Pleno la alcaldesa, Gema Igual (PP). "Su trayectoria ha abierto camino para muchas otras artistas de generaciones posteriores y quedará para la Historia como unas de las referencias importantes de la pintura del siglo XX y XXI en Santander y Cantabria", ha subrayado la regidora.

Nacida en Arija (Burgos) en la década de los 30 del pasado siglo, Torner realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y obtuvo posteriormente la Beca de la Diputación de Santander.

Su obra evoluciona desde una figuración academicista, que coincide con su estancia en Madrid hasta su traslado a Santander, a una concepción pictórica heredera de Cézanne y Juan Gris, de colorido amable y atmósfera densa.

Gloria Torner aborda sus planteamientos temáticos, el paisaje, el bodegón o ambos, desde una solución geométrica, tamizada por el flujo de una materia pictórica sobria y velada.

La concesión de la Medalla de Plata a Torner, que se ha aprobado sin necesidad de debate en el Pleno, ha sido el único asunto --a excepción de la aprobación del acta de la sesión anterior-- que ha salido adelante en el último Pleno municipal del año, que ha durado poco más de una hora.

Y es que ninguna de las mociones de la oposición incluidas en el orden del día --ocho de ellas de la Yañez-Barnuevo (Ganemos) y dos del grupo regionalista-- han salido adelante.

'NO' A REGULAR AHORA EN UNA ORDENANZA EL USO DE LA BICI Y LOS PATINETES

La que más debate ha generado, aunque finalmente ha sido rechazada por el voto en contra del equipo de Gobierno y el concejal no adscrito David González, ha sido una del PRC que instaba al Ejecutivo local a redactar una Ordenanza Municipal de Movilidad que contemple, entre otros, el uso de la bicicleta y de los denominados 'vehículos de movilidad personal' (MVP), como por ejemplo son los patinetes eléctricos que han comenzado a proliferar en las ciudade españolas.

El equipo de Gobierno (PP) planteó al PRC una transaccional a esta moción para instar al Ejecutivo central a regular con instrumentos de validez jurídica la circulación de bicicletas en vías urbanas, considerando éstas como un "verdadero medio de transporte alternativo", así como la de los MVP, permitiendo de esta manera a la autoridad municipal competente regular su circulación atendiendo las peculiaridades de cada urbe.

Y, una vez realizado este paso, es cuando propone incorporar en la Ordenanza municipal de circulación el uso de la bicicleta y los MVP dentro del marco estatal vigente.

Sin embargo, la transaccional no fue admitida por los regionalistas, que consideran que desde el Ayuntamiento se puede avanzar en la regulación "exclusivamente municipal" y, posteriormente, cuando se haga lo propio a nivel estatal, realizar las correcciones o modificaciones necesarias para adaptarse a la norma del Estado, una postura que ha sido defendida por los portavoces de PSOE y del grupo mixto-IU, Pedro Casares y Miguel Saro, respectivamente.

Al no admitirse la transaccional, el equipo de Gobierno ha votado en contra, porque, a su juicio, antes de elaborar esta Ordenanza Municipal, exista una normativa nacional que regule estos temas aportando "seguridad jurídica" a las posteriores normas municipales que se elaboren con posterioridad.

El concejal de Movilidad, José Ignacio Quirós, ha señalado que "gran parte" de las ordenanzas municipales que han aprobado en otros puntos de España tratando de regular estos temas están siendo "impugnadas o derogadas".

Finalmente, todos los concejales de la oposición, a excepción de González, han votado a favor de la moción regionalista que, sin embargo, no han salido adelante por el voto en contra del equipo de Gobierno y el ex edil de Cs.

El PRC tampoco ha visto aprobada su propuesta de nombrar el aparcamiento de la playa de El Camello como Plaza del Escultor Ramón Muriedas, tal y como había propuesto el Ayuntamiento de Villacarriedo, que ha sido rechazada por el voto en contra del equipo de Gobierno y de González y la abstención del PSOE y Vielva.

Ramón Muriedas es el autor de la obra 'Neptuno Niño', la escultura de la peña de la playa de El Camello, de donde ha sido retirada temporalmente para ser sometida a trabajos de restauración.

La concejal de Cultura, Miriam Díaz, ha achacado el 'no' del equipo de Gobierno a esta propuesta a tres razones: que los cambios de nombres de calles, plazas o edificios no puede ir directamente a Pleno y requiere una tramitación previa; que no se puede modificar el nombre a un lugar que no es de propiedad municipal sino de Costas y que, además, tiene una denominación , a su juicio, "tan arraigada" como es el aparcamiento del Camello.

Además, ha adelantado que el artista tendrá su reconocimiento cuando se coloque la escultura y también ha avanzado que se instalará un placa en su nombre en los accesos a la playa.

Sin embargo, los regionalistas lo ha achacado a la "cerrazón" del equipo de Gobierno a todas las propuestas que vengan "de fuera" y no procedan de éste.



RECHAZADAS SIN DEBATE LAS MOCIONES DE LA CONCEJAL DE GANEMOS

Por otra parte, las mociones de la edil de Ganamos se han rechazado sin que se hayan ni siquiera debatido debido a que el resto de grupos haya querido intervenir, con lo que solo lo ha hecho la propia edil para defender su postura en cada moción-- y no han contado con ningún voto a favor al margen del suyo.

Todas ellas han contado con el voto en contra del equipo de Gobierno y del concejal no adscrito David González, ex de Ciudadanos, que no ha intervenido en todo el Pleno de este jueves. En la mayoría de casos, el resto de la oposición se ha abstenido.

Esta ha sido el caso de, por ejemplo, la que pedía instar al Ministerio para la Transición Ecológica a revertir de inmediato las obras de los diques de las playas de La Magdalena y Peligros.

El resto versaban sobre temas diversos, desde una que pedía que todos los concejales de la Corporación se comprometieran a inscribirse como donantes de médulas, órganos y tejidos hasta otras para reclamar que se creen diversos comités de investigación.

Así ha reclamado que, a través de éstos, se investigaran colaboraciones del Consistorio para la realización de eventos musicales; el uso de las plazas municipales del aparcamiento de la Plaza del Ayuntamiento por parte de familiares del equipo de Gobierno, o la colaboraciones del Consistorio con la Universidad de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo.

Además, el Pleno ha votado en contra de la urgencia de tratar otra moción de Yáñez que pedía adoptar medidas que garanticen la seguridad de las dependencias municipales.

En el Pleno, se ha dado cuenta también de la no presentación de alegaciones al Presupuesto municipal de 2019, ni a la modificación de las ordenanzas fiscales del año que viene y tampoco a la Plantilla de 2019.