Valdecilla, nominado al 'Mejor Hospital de Alta Complejidad' y otras 12 categorías de los Premios BiC 2026

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SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla vuelve a situarse, una vez más, entre los grandes referentes de la sanidad española, al estar nominado en 13 categorías de los Premios Best in Class (BiC) 2026 a la excelencia sanitaria, incluido el principal reconocimiento al 'Mejor Hospital de Alta Complejidad'.

Se trata de la cifra más alta de nominaciones hospitalarias de la 21 edición de estos galardones, honor que únicamente comparte con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Los Premios Bic 2026 han contado con récord de candidaturas, 522 de 85 centros hospitalarios, cuyo resultado se conocerá en la gala de entrega de las distinciones, que se celebrará en Santander el 11 de noviembre y reunirá a representantes e instituciones de la sanidad nacional.

Además de estar nominado como 'Mejor Hospital de Alta Complejidad', Valdecilla compite en una docena de especialidades y unidades específicas: Dermatología, Dolor, Esquizofrenia, Farmacia Hospitalaria en Oncología, Hematología y Hemoterapia, Hipertensión Pulmonar, Microbiología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y Salud Mental, y Urgencias.

LA CONSEJERÍA DE SALUD, FINALISTA POR SU 'ABORDAJE DE ENFERMEDADES RARAS'

Asimismo, la Consejería de Salud es finalista por su 'Abordaje de Enfermedades Raras'. Hospital y Consejería sitúan así a la sanidad cántabra "en la cima" de los distintivos a la excelencia hospitalaria y la planificación de políticas de salud.

Los premios BiC, organizados por la publicación especializada Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, reconocen la calidad asistencial en hospitales y centros sanitarios españoles.