Valencia, cuarta parada de la promoción turística de Cantabria a través de su gastronomía

Valencia, cuarta parada de Las Cinco Cantabrias on Tour - GOBIERNO

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valencia acogió anoche la cuarta parada de la acción de promoción turística 'Las Cinco Cantabrias On Tour', impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional para dar a conocer la diversidad y la identidad gastronómica de la comunidad autónoma en cinco ciudades españolas con conexión aérea directa.

El encuentro, celebrado en el restaurante La Salita, reunió a dos chefs de cada territorio galardonados con una estrella Michelin: Sergio Bastard, al frente de La Casona del Judío, en Santander, y Begoña Rodrigo, responsable del restaurante valenciano que ha acogido el evento.

Ambos elaboraron un menú degustación a cuatro manos que puso en valor la despensa vegetal y propició un diálogo entre las cocinas cántabra y valenciana. El menú consistió en cinco pases, precedidos por un cóctel con nueve creaciones y finalizó con una elaboración inspirada en el limón de Novales.

Las propuestas de Sergio Bastard incorporaron productos representativos de Cantabria, como la anchoa, la nécora, el bogavante azul del Cantábrico y la vaca Tudanca, junto con elaboraciones vegetales y técnicas de conservación que pusieron el foco en el aprovechamiento del producto. Por su parte, Begoña Rodrigo aportó la perspectiva de la cocina valenciana, vinculada al producto de temporada de la huerta.

La directora general de Cantur, Inés Mier, participó en el evento e invitó a los asistentes a descubrir la diversidad de paisajes que sustenta la despensa cántabra, desde los verdes prados de los Valles Pasiegos hasta la costa del mar Cantábrico y las montañas de los Picos de Europa.

"Queremos que el comensal valenciano, conocedor del buen alimento, descubra que en Cantabria también estamos comprometidos con el producto local, con lo auténtico y con lo sostenible", explicó. También subrayó que la propuesta supone "un puente que se construye con productos, con creatividad y con la pasión por la gastronomía".

Además, destacó la conectividad aérea como factor que favorece la proximidad entre ambos destinos: "Queremos despertar vuestra curiosidad, que os entren ganas de conocernos y de descubrir todo lo que Cantabria puede ofrecer", indicó.

Mier estuvo acompañada por Lola Montes, subdirectora de Mateo&Co, empresa organizadora de la iniciativa, así como por el director de Contratación, Compras y Hostelería de Cantur, Carlos Hernández De Sande, informa este jueves el Gobierno en un comunicado.

LAS CINCO CANTABRIAS ON TOUR.

'Las Cinco Cantabrias On Tour' forma parte de la estrategia de promoción turística del Gobierno regional, con el patrocinio de Cantur, que sitúa la gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos de la región y clave para reforzar su notoriedad como destino.

La iniciativa contempla un total de cinco encuentros en Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid, concebidos para mostrar diferentes facetas de la cocina cántabra y acercarla a mercados nacionales de interés por su relevancia como núcleos urbanos y por su conexión aérea con la comunidad autónoma. La acción promocional concluirá en la capital española el próximo 15 de diciembre.