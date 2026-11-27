Emilio del Valle - VOX

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle, ha pedido este viernes el voto útil a Vox para "echar a Sánchez y revertir sus políticas" y ha destacado que los cántabros ven en su partido "un proyecto de sentido común en el que se sienten representados.

En un comunicado de prensa, se ha mostrado "muy contento" por la campaña electoral de su formación y por ver "a muchísima gente ilusionada, que ha perdido el miedo a decir públicamente que nos va a votar".

Del Valle ha señalado que su campaña ha sido "de mucha calle, de contacto con el vecino" y que el partido ha llegado a todas las comarcas de la región "dividiéndonos en dos grupos: uno con la candidatura al Congreso y otro con la del Senado".

Además ha afirmado que en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre "hay que llenar las urnas con el voto a Vox, que es el del sentido común, el útil" y ha añadido que "no solo hay que echar a Sánchez, tenemos que cambiar todas las políticas socialistas que han arruinado España durante estos ocho años".

El candidato de Vox ha destacado asimismo "el récord" de número de apoderados que ha acreditado su formación "para vigilar cada voto" y ha declarado que "tras el 29 de noviembre, y con el apoyo de todos los españoles, recuperaremos la España alegre y próspera que nos merecemos".