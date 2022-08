Varias personas reciben asistencia sanitaria por pinchazos en el Festival de Reggaeton de Santander

La alcaldesa destaca el "buen ambiente" del evento y pide "prudencia" hasta conocer todo los hechos

SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han recibido asistencia sanitaria en el Hospital Marqués de Valdecilla por pinchazos en el Reggaeton Beach Festival Santander (RBF Santander) celebrado el domingo, si bien todas las pruebas realizadas hasta el momento han dado negativo en drogas.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que a lo largo de la noche del domingo ha recibido cinco llamadas de asistentes al RBF por supuestos pinchazos de sumisión química.

Varias personas han recibido asistencia sanitaria en el Hospital Valdecilla, que les ha realizado pruebas para la detección de tóxicos, si bien, hasta el momento, todas ellas han resultado negativas.

No obstante, la Policía Nacional está investigando los hechos ocurridos este domingo en el RBF Santander, que congregó desde las 13.00 horas del domingo y hasta la noche a miles de jóvenes en el recinto de la Magdalena. Durante el festival, en algunas redes sociales se avisaba de que se estaban produciendo pinchazos de sumisión química.

La sumisión química consiste en la administración de sustancias químicas a una persona, sin su consentimiento y sin su conocimiento, con fines delictivos, fundamentamente sexuales.

LA ALCALDESA PIDE PRUDENCIA

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado y reiterado el "buen ambiente" del evento, al que ella asistió, al tiempo que ha pedido "prudencia" hasta conocer todo los hechos, de los que se ha enterado hoy por la prensa.

A preguntas de los medios, Igual ha dicho que ha pedido información a la Policía sobre lo sucedido y que no quiere "crear una alarma que no sea fundada", pues varias personas manifestaron haber sido pinchadas pero los análisis no han revelado presencia de drogas. "Por eso prudencia y no me gustaría crear ninguna alarma sin tener ningún dato", ha dicho.

Igual, que se ha felicitado porque "ese supuesto pinchazo no ha conllevado ninguna sustancia", ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa con motivo del Campeonato del Mundo Júnior de Bádminton.