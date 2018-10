Vecinos de Magallanes registran 601 firmas para pedir la remodelación integral de la calle

Publicado 02/03/2018 13:22:49 CET

SANTANDER, 2 Mar.

Numerosos vecinos de la céntrica calle Magallanes, sin el amparo de ninguna asociación vecinal ni significación política, han presentado hoy en el Registro del Ayuntamiento de Santander 601 firmas que han recogido en 10 días para reclamar al Consistorio una rehabilitación integral de esa vía.

Una rehabilitación integral que respalda el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, cuyo portavoz, Pedro Casares, que ha convocado a los medios de comunicación cinco minutos después de que los vecinos registraran las firmas, ha anunciado que presentará una moción en este sentido al próximo Pleno de la Corporación que espera sea respaldada por el resto de grupos de la oposición.

Previamente, la portavoz de los vecinos, Lourdes Ferreira, ha explicado que la iniciativa ciudadana para solicitar la renovación integral de la calle "por dentro y por fuera" ha surgido de un grupo propietarios "indignados por el estado de abandono" de la misma. Los residentes están molestos ante la falta de inversión del Ayuntamiento en esta calle cuando las zonas adyacentes se han beneficiado de reformas estructurales y estéticas, lo que evidencia aún más su "degradación".

"No hay luz, las conducciones de agua son pésimas porque no hay presión y no llega a los pisos altos; hace falta una mejora de todo, no un lavado de cara que arregle cuatro bancos", ha reclamado.

Ferreira ha explicado que los vecinos quieren que se adecente la calle, que se mejoren las conducciones sanitarias y de agua y que se arregle la vía porque "lleva mucho tiempo arreglándose todo el entorno y Magallanes se estaba dejando al margen. Y, o lo movíamos los vecinos, o no se iba a hacer nada", ha asegurado.

La portavoz vecinal ha indicado que, hace un año, se pusieron en contacto con la Asociación de Vecinos de Numancia, que engloba Magallanes, pero "desde entonces no se ha hecho nada y hemos entendido que esa era la manera de que el Ayuntamiento viera que los vecinos estamos enfadados" porque "si no hay protesta, muchas veces no hay acción".

En este sentido ha recordado que el pasado lunes 26 de febrero el Ayuntamiento anunció en nota de prensa que llevará a cabo la mejora de la calle Magallanes, de la calzada y aceras, y comprobará el estado del saneamiento y abastecimiento para actuar en su caso en la mejora de ambas redes.

"Si esto ya estaba aprobado, cómo es posible que nadie lo hubiera hecho público y no nos hubiera hecho llegar esa decisión la asociación que se supone que representa a todos los vecinos", se ha preguntado.

Ferreira ha expresado su satisfacción por la cantidad de firmas que han conseguido recoger sin ser un colectivo identificado, y ha insistido en que su objetivo ahora es que "ese compromiso que dijo el Ayuntamiento que iba a tener con la calle, que lo apruebe, sea efectivo y no se quede dormido en un cajón".

Los vecinos remitirán sus peticiones y una copia de las firmas a todos los grupos políticos municipales para que "se impliquen" en esta cuestión porque "es justo".

"Nosotros estamos encantados de que se sume el PSOE, el PRC, el PP, IU y todos los que quieran sumarse a esta iniciativa; nos da lo mismo quién sea, lo único que queremos es que nos ayuden", ha asegurado al ser preguntada por la convocatoria socialista seguida a la suya.

"Es una calle importante, parte lleva a la Biblioteca Municipal y tenemos la Agencia de Desarrollo Local", ha recordado.

PSOE

Mientras, Casares ha valorado que las 600 firmas presentadas son "de indignación, rabia, de ver cómo durante años el Ayuntamiento no ha hecho nada por la calle Magallanes", que sufre "un estado de deterioro importante: humedades, suciedad, falta de luz...", ha recordado.

Al respecto, ha dicho que el PSOE "va a liderar en este Ayuntamiento que por fin se arregle esta calle", cumpliendo el compromiso que ha adquirido con los vecinos, y en este sentido ha anunciado que los socialistas quieren llevar al próximo pleno una moción, a la que quieren que se sumen todos los grupos políticos de la oposición, para que se produzca una remodelación integral de la calle, desde el asfaltado a las aceras, pasando por la luz, las redes de saneamiento y abastecimiento y se mejore la limpieza.

Además, en la moción se pedirá que el proyecto que se lleve a cabo sea "consensuado con los vecinos que no han sido escuchado" a través de un proceso de participación ciudadana "real".