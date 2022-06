La venta de los activos de Sniace podría quedar resuelta para finales de año

Hasta el 20 de julio está abierta la venta por lotes, que podría quedar resuelta en septiembre, y luego empezaría la subasta pública de lo restante

La venta de los activos de la fábrica Sniace podría quedar concluida antes de final de año. Y es que la actual fase de 'venta por lotes', que es la que está abierta en la actualidad, se espera que este resuelta para septiembre y la subasta pública de lo restante podría estarlo para noviembre.

Estos son las fechas "orientativas" que maneja el comité de empresa sobre la culminación del proceso de venta tras haber mantenido recientemente una videoconferencia con los administradores concursales, que a principios de mayo rechazaron la única oferta presentada por la totalidad de la unidad productiva, que era de una "empresa industrial catalana, que tocaba al sector".

En dicho contacto entre el comité de empresa con la Administración concursal, y siempre según la versión de los representantes de los trabajadores, los administradores concursales les explicaron los motivos por los que no pudieron aceptar la oferta presentada, algo que atribuyeron no tanto a la cuantía económica ofertada, "que sí resultaba baja" aunque "creen que podría haberse mejorado", sino a un "problema meramente jurídico".

Y es que la oferta planteada era de 5 millones en efectivo y pasaba por subrrogar el pasivo de 22 que hay en los terrenos (más o menos 4 millones en un banco y 17 de diversas entidades públicas), algo que, según el comité de empresa en base a lo trasladado por los administradores concursales, "jurídicamente no es posible" porque lo impide la ley concursal.

"O venían y metían 17 millones de euros, mínimo, o en efectivo, o no había manera de poder hacer esta operación", ha explicado el comité, que ha señalado que los administradores comunicaron a la ofertante los motivos por los que no podía aceptarse la oferta, a lo que ésta no contestó salvo para pedir la devolución de la fianza.

Además, en la oferta, tampoco se explicaba, según el comité, qué planes tenía para la empresa y tampoco se concretaba un plan de pagos para poder presentar a los acreedores.

Tras no poderse vender la unidad productiva completa, el 20 de abril se abrió un plazo de tres meses para la venta por lotes, que expira el 20 de julio, tras el que comenzará la subasta pública, a lo que irá todo lo que no se haya adjudicado en la fase anterior. La encargada de realizarlo será una empresa especializada, según ha avanzado el comité.

En la fase actual, el comité de empresa ve "muy complicado" que pueda haber alguien interesado en adquirir ciertas partes de la fábrica para mantener la producción industrial.

Además, desde el comité, han señalado en que los administradores les han trasladado que "en base a su experiencia en procesos similares y por el tiempo transcurrido sin ofertas en este campo, no creían que pudiera darse esta circunstancia".