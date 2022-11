Vetusta Morla y Leiva, cabezas de cartel del Festival Sónica de Castro Urdiales de 2023

Se celebrará el 14 y 15 de julio con más artistas como Dani Fernández, Marlon, Amatria o Marlena

Vetusta Morla y Leiva serán los cabezas de cartel del Festival Sónica 2023, que celebrará el 14 y 15 de julio en el Estadio Riomar de Castro Urdiales una tercera edición que se completa con otros grupos y artistas como Dani Fernández, Marlon, Amatria, Marlena, Karavana, Siloé o Chica Gang.

El avance del cartel se ha dado a conocer este viernes en un acto celebrado en el Castillo de Santa Ana, en el que han estado el vicepresidente cántabro y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga; la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán; y el codirector del festival, Ernesto Castañeda.

Como han anunciado, la banda Vetusta Morla estarán presente en el Sónica como cabeza de cartel para presentar en Cantabria su nuevo disco, 'Cable a tierra'. Los creadores de temas como 'La deriva', 'Copenhague' o 'Valiente' serán así uno "de los grandes atractivos de este verano" en Castro Urdiales y "uno de los mayores conciertos" de la región el próximo año.

Como cabeza de cartel estará también el artista madrileño Leiva, que hará en una de sus giras del año su parada en Cantabria en este festival, donde ofrecerá parte de su repertorio de más de dos décadas gracias a su carrera en solitario y como líder del extinto grupo Pereza.

Ginebras, un grupo en alza en la escena independiente nacional, o Dani Fernández, el cantante y compositor que inició su carrera en la boyband Auryn, también serán protagonistas de esta cita musical al igual que los asturianos Marlon, conocidos por éxitos como 'Tequila y Candela', 'Mi macarena' o 'Marzo en febrero'.

Otra confirmación anunciada hoy es la del cantante Amatria, uno de los compositores más importantes del pop y el electro pop que ha dado el país en los últimos años, y la del dúo Marlena, una de las mayores revelaciones de la música en España en el último lustro.

Estarán también Karavana y Pipiolas, dos proyectos de muy reciente creación pero con gran repercusión a nivel nacional; así como los vallisoletanos Siloé, banda que está sobresaliendo dentro de la escena indie pop; o Chica Gang, fundadoras del colectivo CHICA, plataforma creada por chicas con la intención de fomentar el arte femenino-LGTBIQ+, a la vez que la de crear un espacio seguro en la noche madrileña.

El cartel se completa con el colectivo audiovisual murciano Chill Chicos o con Me Fritos And The Gimme Cheetos, el cuarteto asturiano que versiona en clave de punk rock el folklore más festivo del país. Otras confirmaciones han sido Repion, conjunto de grunge pop liderado por las hermanas Teresa y Marina, o la tiktokker La Xinni, quién debutó en 2021 en la industria de la música.

Y la electrónica volverá a tener protagonismo gracias a Juguete, directo desde internet a los platos con un set en el que explora los vínculos entre géneros, desde el pop al makina. Cierra este primer avance de cartel la productora cántabra Uhmami DJ, que repite presencia en el Festival Sónica tras su participación en la última edición.

La organización ha querido así apostar por "los jóvenes valores cántabros" y por dar alternativas músico culturales a varias generaciones.

Los abonos se pondrán a la venta a partir de 39 euros (más gastos de distribución) este domingo, 20 de noviembre, a las 12.00 horas a través de la página web del festival www.festivalsonica.com.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Además de anunciar los artistas, la organización ha trasladado su compromiso con la sostenibilidad y ha avanzado que lleva varios meses trabajando para reducir el impacto del festival en este sentido, por lo que utilizara materiales -como las lonas o los vasos- respetuosos con el medio ambiente -lonas, vasos y demás materiales respetuosos con el medio ambiente.

El vicepresidente ha destacado que la edición del festival de este año contó con más de 16.000 personas y un retorno económico de 2,3 millones de euros, por lo que ha considerado "necesario" para el Gobierno de Cantabria invertir y colaborar en este tipo de iniciativas culturales que atraen actividad y economía a la región.

Por su parte, la alcaldesa ha asegurado que el Festival Sónica posiciona a Castro Urdiales en el ranking de festivales a nivel nacional, dando visibilidad a la imagen del municipio a través de la cultura musical, y es una vía generadora de economía local, empleo y sostenibilidad.