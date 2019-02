Visitas experiencias a 'Itinerarios XV' en el Centro Botín

Publicado 21/02/2019 18:02:36 CET

Los artistas escénicos y audiovisuales Germán de la Riva e Itsaso Iribarren dirigirán mañana viernes, 22 de febrero, y el sábado, 23, visitas-experiencia a la exposición 'Itinerarios XXV' en el Centro Botín.

La primera de ellas, llamada 'Decodificando', será el viernes, a partir de las 18.00 horas, y está dirigida al público adulto. Ya el sábado, a la misma hora, tendrá lugar 'Descifrando el Código', un recorrido dirigido a familias con niños de más de 6 años.

En estas visitas-experiencia cada persona, ataviada con unos auriculares inalámbricos, vivirá en solitario y en compañía al mismo tiempo una experiencia visual, auditiva y perceptual que le llevará a participar en dinámicas diversas, escuchar música relacionada con las obras y, en definitiva, vivir una experiencia significativa de la mano de los performers Germán de la Riva e Itsaso Iribarren.

El Centro Botín considera que esta fórmula permitirá "disfrutar más y mejor" de los proyectos de los ocho artistas que recibieron en 2017 la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín y que forman parte de la exposición 'Itinerarios XXV'.

Germán de la Riva*e*Itsaso Iribarren*desarrollan desde 2006 sus trabajos en un lenguaje creativo basado en la investigación artística multidisciplinar.

Según los datos aportados por el Centro Botín, son titulados Superiores en Bellas Artes, Circo e Ingeniería, y con estudios de Postgrado en Tendencias Contemporáneas de la Danza de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá.

En colaboración con el Museo Reina Sofía de Madrid, han presentado sus trabajos en espacios singulares como Naves del Español, Tabakalera Donostia, Fundación Mapfre o Teatro Circo Price, entre otros.

En 2018 fueron galardonados con el Premio de Creación Artística del Ayuntamiento de Pamplona y en 2014 ganaron el Certamen de Textos Teatrales del Teatro Circo Price por la obra Just for the money. Las entradas para ambas actividades tienen un coste de 12 euros para el público general y 6 para los Amigos del Centro Botín.

Siguiendo con la línea de actividades relacionadas con las exposiciones, la próxima semana el músico Mario de Inocencio, fundador de Musiquea, impartirá un taller enmarcado en la exposición Entr?spacios.

Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, de 18.00 a 20.00 horas tendrá lugar 'Componiendo con Cristina', un taller dirigido a jóvenes de entre 13 y 25 años que les permitirá sumergirse en la obra de Cristina Iglesias, que se expone en el Centro Botín, y vivirla a través de los pilares en los que se apoya una composición musical: ritmo, melodía y armonía.

Los participantes crearán una pieza sonora inspirada en esta muestra y disfrutarán de ella bajo la mirada de un músico, para ser conscientes de cómo la conexión entre diferentes disciplinas artísticas abre todo un mundo de posibilidades para explorar y crear sonidos hasta ahora no imaginados.

Las entradas para esta actividad tienen un precio de 20 euros para el público general y 10 para los Amigos del Centro Botín.

VISITAS EXCLUSIVAS

Además, los Amigos del Centro Botín también podrán disfrutar esta semana de visitas en exclusiva.

Una será mañana, viernes, a las 20.15 horas, y ha sido bautizada cmo 'Noches de Arte en el Centro Botín', un recorrido único para descubrir la exposición 'Retratos: esencia y expresión', de la mano de Manuela Alonso, doctora en Historia del Arte y coordinadora del CDIS (Centro de Documentación de la Imagen del Ayuntamiento de Santander).