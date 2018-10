El TUS volverá al sistema de líneas anterior el 1 de noviembre

Publicado 20/08/2018 12:50:42 CET

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Transporte Urbano de Santander (TUS) volverá al sistema anterior de líneas a partir del próximo 1 de noviembre aunque mantendrá la línea central y seguirá aprovechando elementos beneficiosos del Metro-TUS como el carril bus, los intercambiadores o la priorización semafórica.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada del concejal de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en la que ha explicado que se ha tomado esta decisión para atender "el sentir" de los santanderinos que "no ven beneficiosos los transbordos".

De esta forma, el equipo de Gobierno (PP) da marcha atrás en uno de los proyectos más importantes y cuestionados de esta legislatura. Importante por la inversión realizada, 2,7 millones de euros según el PP y 7 según la oposición, y cuestionado porque ha desencadenado numerosas protestas vecinales.

Igual ha indicado que, tras pasar siete meses desde su implantación y hacer una continua autoevaluación del proyecto, así como mantener "constantes" reuniones con colectivos vecinales, asociaciones y trabajadores, "nos hemos dado cuenta que los beneficios" del Metro-TUS "no restan el transbordo".

"Los santanderinos, los usuarios del transporte, no ven beneficioso el transbordo, no les mejora la calidad y no les hace confiar en el transporte urbano de Santander", ha dicho la alcaldesa que ha recordado que, desde la puesta en marcha del Metro-TUS, se han ido haciendo cambios para tratar de mejorar el uso de este sistema pero éstos no han cambiado el "sentir" de los vecinos.

Ante tal situación, ha señalado que el equipo de Gobierno tenía dos opciones: continuar con el nuevo sistema y siendo "más didácticos" esperando que "se acostumbre la gente" o "atender a las peticiones de los vecinos, que antepongo a la Plataforma o la oposición, porque son los vecinos que nos encontramos en la calle y vienen al Ayuntamiento a explicar su caso particular".

"Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, suprimir los transbordos del sistema de transporte urbano de Santander" y a partir del 1 de noviembre "tendremos las mismas líneas de autobús que antes de la implantación del Metro-TUS".

De esta forma, los nuevos recorridos que se habían creado con el Metro-TUS desaparecerán, a excepción de la línea central que se mantendrá, y las líneas volverán a ser continuas sin tener que hacer cambios de autobús.

También se mantendrán otros "beneficios" del proyecto como son el carril bus que, según Igual, ha demostrado que aporta "agilidad" para la circulación de autobuses, taxis, motos y vehículos de los servicios de emergencias, "optimizado" los tiempos y "no ha generado atascos".

Además, se mantendrán los autobuses articulados, con mayor capacidad, porque "son beneficiosos para las líneas de mayor afluencia", y los intercambiadores de Valdecilla y El Sardinero que servirán de parada de autobuses y de punto de cabeceras de la línea central.

Igualmente, continuará funcionando la priorización semafórica y las marquesinas inteligentes y totems implantados con el Metro-TUS.

"NI UN SOLO EURO HA IDO A LA BASURA"

Igual ha hecho hincapié en que la inversión municipal en este proyecto ha sido de 2,7 millones de euros y ha asegurado que "ni un euro ha ido a la basura" porque se han invertido en los intercambiadores, el carril bus, las mejoras tecnológicas y los nuevos autobuses y todo ello se seguirá utilizando.

"Por eso, nada ha sido en vano", ha añadido la alcaldesa, que ha enfatizado que el equipo de Gobierno no ha "despilfarrado ni un euro" porque todo lo implantado "sirve para mejorar el sistema de transporte urbano", que se verá ahora "reforzado, mejorado y modernizado".

La regidora ha indicado que el Ayuntamiento tiene ahora el "reto muy importante" de que "todos los santanderinos recuperen la confianza en el sistema de transporte urbano de Santander", que ha reiterado que es la "mejor forma de moverse por la ciudad".

También ha recordado que, para mejorar el sistema de manera interna, se están realizando las obras de la nueva sede del TUS en Camarreal, que estarán en primavera y en las que se ha invertido 4 millones de euros, y también se trabaja en un nuevo convenio colectivo para los trabajadores del TUS.

Tras anunciar la vuelta al sistema anterior, Igual ha reivindicado que "gobernar, como lo concibe el equipo de Gobierno (PP), es beneficiar la mayor número de personas posibles, ser conscientes de lo arriesgado que es hacer cambios y proponer cosas nuevas, pero ser sensibles para escuchar a la gente".

"Este equipo de Gobierno no da bandazos de hoy para mañana, es un cambio que hemos consensuado y para el que se ha esperado un tiempo prudencial para conocer y reconocer lo que es bueno y debemos de mantener y lo que no es asumido, los transbordos y no debemos de mantener", ha dicho, añadiendo que, para ella, "eso es gobernar, hacer cosas con la mejor de las intenciones y pensando que va a ser beneficioso para la ciudad".

Pero, en este caso, aunque ha habido "muchos condicionantes", lo principal es que los vecinos no aceptan los transbordos, un "sentir" al que el Consistorio va a atender volviendo al sistema anterior. "No soy capaz de hacerles pasar otro invierno como el pasado", ha enfatizado Igual, que ha apuntado que las líneas volverán a ser las continuas que había antes para "mejorar algo que no ha salido bien".

Sobre el papel de la Universidad de Cantabria (UC) en el proyecto y si se le pedirá alguna responsabilidad, Igual ha señalado que en el equipo de Gobierno "aceptamos y asumimos" el proyecto como propuesta de futuro y "lo ha hecho suyo" pero al implantarlo 2se ha visto que no era lo mejor para los santanderinos". "Yo no me cuelgo las medallas si salen bien las cosas y, si salen mal, echo la culpa a otros", ha dicho.