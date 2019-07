Vox apoyará a PRC-PSOE en "cualquier cosa que sea buena para Cantabria"

Publicado 24/07/2019 16:50:32 CET

El presidente concluye con Cristóbal Palacio la ronda de reuniones con los portavoces de la oposición

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha concluido este miércoles su ronda de reuniones con la oposición con Cristóbal Palacio, portavoz parlamentario de Vox, que se ha comprometido a apoyar "siempre" al Ejecutivo PRC-PSOE en "cualquier cosa que sea buena para Cantabria", y a pesar de las "discrepancias" existentes entre estos partidos.

Así, el representante de Vox --formación a la que Revilla no pone "ningún cordón sanitario, como hacen otros"-- respaldará la reclamación del cumplimiento de los compromisos que los socialistas en Madrid han adquirido con los regionalistas y en los plazos previstos además, en base al acuerdo firmado entre ambos y que permitió el pacto de gobierno en la Comunidad.

En este sentido, Palacio ha precisado que si bien se trata de un acuerdo "partidista", que "atañe" a PSOE y PRC, su cumplimiento sería "bueno para Cantabria", pues entre otras cosas contempla el desarrollo de las conexiones ferroviarias -con Madrid y Bilbao- o el pago de la deuda pendiente por las obras del Hospital Valdecilla, de ahí que a Vox le "gustaría" que se cumpliese.

No obstante, "la palabra" del líder socialista, presidente en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "vale lo que vale", ha opinado Palacio en declaraciones a los periodistas al termino del encuentro con Revilla, que ha durado más de una hora y que ambos han concluido con un café.

El portavoz de Vox ha aprovechado su intervención ante los medios para criticar un cambio en el convenio suscrito con el Estado para la financiación del soterramiento de las vías de tren en Torrelavega tras permanecer "cuatro meses en el cajón".

Y también ha censurado el incremento del número de altos cargos del nuevo bipartito (81 en total, 16 más que la pasada legislatura) y el gasto que conlleva, que ha cifrado en "más de un millón de euros, si contamos la Seguridad Social".

"Podemos decir que con eso se soluciona el problema del paro, pero no de la sociedad, solo de algunas personas", ha comentado Palacio, que cree que la acción del Gobierno tiene que ser "mucho más seria" y no "limitarse a contratar altos cargos a altos niveles salariales", pues eso "no beneficia a Cantabria".

"Son cosas que nos preocupan y que nos gustan en absoluto", ha remachado el portavoz de Vox, que también ha trasladado a Revilla otras preocupaciones, como la industrialización, la pérdida de empleo en Sidenor, el inicio de los trabajos en la mina de zinc, el relevo generacional en el sector agrario, la recuperación del turismo o que los restaurantes de Santander -ha dicho- estén "llenos o no" en la Semana Grande.

De cara a buscar soluciones a esos y otros problemas, Cristóbal Palacio ha reconocido que hay "muy buena voluntad" para llegar a acuerdos, por lo que ha agradecido la llamada y "deferencia" que Revilla ha tenido, con él y el resto de portavoces de la oposición (PP y Cs), para tratar de alcanzar consensos.

Y en esa búsqueda de acuerdos, la "disponibilidad personal e institucional de Vox es absoluta", pues encaja además con el objetivo de este partido de "defender los intereses de España y Cantabria", por lo que Palacio está abierto a mantener más encuentros y reuniones con el Gobierno.

RELACIÓN FLUIDA

Así, el portavoz parlamentario de las siglas que a nivel nacional lidera Santiago Abascal ha coincidido con el presidente cántabro en la disposición que ambos tienen a mantener una "relación fluida" en la defensa de los intereses de la región.

Tras la entrevista de ambos, Revilla ha recordado que la Comunidad tiene planteadas cuestiones de "muchísima trascendencia" que han de estar por encima de los enfrentamientos "lógicos" entre Gobierno y oposición y sobre los que es necesario "alcanzar consensos".

Ha apuntado en este sentido que aunque Vox mantiene "discrepancias" con proyectos que el Ejecutivo considera estratégicos, como la ubicación del polígono de La Pasiega, también existen puntos de encuentro en temas clave como la reforma del sistema de financiación autonómica conforme a criterios que tengan en cuenta el coste real de los servicios.

Revilla ha abogado igualmente por el consenso para aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y mantener la exigencia planteada al Gobierno de España sobre el cumplimiento de los plazos firmados para la ejecución de las infraestructuras ferroviarias.

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con el apoyo de todos los partidos para tener una "reacción contundente" en el caso de que los compromisos sean incumplidos. "A medida que el apoyo sea mayor, será mayor la fuerza del presidente para exigir lo firmado", ha concluido el presidente cántabro.