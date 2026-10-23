Vox registra una enmienda a la totalidad y 31 parciales al presupuesto de Santander para 2027 y presenta una alternativa

Presentación de enmiendas al presupuesto del Ayuntamiento de Santander - VOX

La formación acusa al equipo de Gobierno (PP) de "falta de gestión" SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Vox Santander ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad y 31 parciales al proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Santander para 2027 y ha presentado una propuesta alternativa.

Los tres ediles de la formación Laura Velasco, Emilio del Valle y Ángel Madarariaga, han dado a conocer a los medios de comunicación su iniciativa, que asciende a 263,9 millones, que son 7,4 millones menos que la del equipo de Gobierno (PP), y que recoge obras en diez barrios y una rebaja de la plusvalía.

Han afirmado que su enmienda no busca titulares ni "es una lista de buenas intenciones" sino "un presupuesto alternativo, completo, cuadrado al céntimo, sin déficit inicial y construido íntegramente con los documentos que el propio equipo de Gobierno ha metido en el expediente".

Y han criticado que el Ejecutivo local, al que han acusado de "falta de gestión", no haya ejecutado en su totalidad el presupuesto de 2025 --restan 101 millones de euros, afirman-- y el 2026 "va por el mismo camino", han dicho. En este sentido, han apostillado que "a 30 de septiembre, la ejecución está al 41% y la de la inversión al irrisorio porcentaje de un 18%".

Según han señalado "la conclusión es clara", que el presupuesto que se aprueba en el Pleno y el que ejecuta "son documentos distintos" y "la diferencia entre el uno y el otro, que son decenas de millones de euros, no la vota nadie. Se produce sola a lo largo del año por la inacción del equipo de Gobierno del Partido Popular", han aseverado.

Vox ha propuesto retirar el endeudamiento que el Ayuntamiento "no formaliza" desde hace dos ejercicios, minorar el crédito de 42 partidas que no se gastan y destinar ese ahorro a la obra en barrios, medidas sociales y una rebaja de impuestos.

Respecto a esas 42 partidas, se trata de actuaciones para las que se contemplaron inversiones en 2026 y también en 2027, pero que "no se han llegado a gastar", han manifestado, por lo que su enmienda solo respeta la relativa a los viales de la zona oeste de El Sardinero, una obra ya licitada en 18.703 euros.

En su presupuesto alternativo, 4.721.250 euros se destinan a obras en diez barrios: Cueto, Monte, El Alisal, Adarzo, Lluja, Pintores Montañeses, Río de la Pila, Peña Castillo, San Román y Rocandial.

Además, creen que es posible rebajar el impuesto de plusvalía, y aplicar una bajada en su tipo actual del 21% al 17,73%.

Por otro lado, quieren reforzar con 510.000 euros la teleasistencia domiciliaria, la prestación por maternidad y paternidad y la asociación CANELA.

Por el contrario, son partidarios de eliminar las partidas de cooperación al exterior (201.000 euros), el proyecto de solidaridad con el tercer mundo y 59.000 euros de cuotas y aportaciones a las federaciones de municipios. "No tocamos ninguna subvención a clubes deportivos ni a los agentes culturales de la ciudad", han resaltado al igual que tampoco "ninguno de los servicios obligatorios, residuos, limpieza, alumbrado, agua, acción social o colegios".

Finalmente, han comentado que no retiran "un solo euro del futuro Museo Reina Sofía. Los 2,5 millones se quedan donde están", han enfatizado.

"El modus operandi del Partido Popular es que sobre el papel refleja muchas propuestas pero luego a la hora de ponerse manos a la obra no lo hace", ha afirmado el edil Valle.

Y en alusión a la alcaldesa, Gema Igual, ha opinado que "si te dedicas a estar todos los días haciéndote fotos, visitando la asociación de no sé qué, la asociación de no sé cuántos, no estás en el día a día del Ayuntamiento".

FUTUROS PACTOS

Por otra parte, la portavoz de Vox Cantabria, Laura Velasco, ha declarado sobre futuros pactos con el PP en el Consistorio que "es muy pronto para hablar de posibles pactos o posibles apoyos: tienen que pasar las elecciones municipales".

Ha adelantado que lo primero que se hará será "sentarse a hablar de proyectos, de medidas concretas para Santander. El punto de partida base será ese, poder llegar a acuerdo en políticas concretas para mejorar nuestra ciudad", ha reiterado

Velasco se ha reafirmado en que el PP perderá la mayoría absoluta, que ha situado como línea roja para futuros acuerdos: si "los vecinos no la apoyan, están diciendo claramente que no quieren que vuelva a ser alcaldesa. Entonces es muy difícil que Vox vaya en contra del sentido mayoritario de los vecinos", ha concluido.