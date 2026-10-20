El XXIV Concurso Exposición Ornitológica 'Ciudad del Besaya' reunirá más de 2.000 aves en Torrelavega

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TORRELAVEGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Concurso Exposición Ornitológica 'Ciudad del Besaya' reunirá más de 2.000 aves en el Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto' de Torrelavega del 23 al 31 de octubre.

Organizado por la Asociación Ornitológica del Besaya (ASORBE), con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, esta edición cuenta con 2.013 aves inscritas, entre ellas canarios de color y de postura, exóticos, periquitos, agapornis y diamantes de Gould.

Los ejemplares proceden de distintos puntos de España y de la localidad francesa de Boucau, lo que refleja el alcance de una cita que, según la organización, se sitúa entre los concursos ornitológicos más importantes del país, tanto por la cantidad como por la calidad de las aves participantes.

El programa incluye el VI Concurso Interregional Federaciones del Norte, el XXXVIII Regional de Cantabria y el IV Monográfico del Canario Lipocromo Blanco. También se celebrarán el XXI Memorial Juan Brizuela, el VII Memorial Jesús Balbontín Estrada y el IV Memorial Ángel Freijo Llamazares.

La concejala de Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, ha puesto en valor el trabajo de la asociación organizadora y la continuidad de un encuentro que amplía la actividad del recinto ferial y ofrece al público la oportunidad de acercarse a la diversidad de la ornitología.

La recepción de ejemplares se realizará los días 23 y 24, mientras que los días 25 y 26 se dedicarán al enjuiciamiento de las aves.

La exposición abrirá al público los días 28, 29 y 30, de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00, con entrada gratuita. La entrega de trofeos tendrá lugar el 31 de octubre a las 16.00 horas.

La edil ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición y conocer las distintas especies y variedades que se reunirán durante estos días en Torrelavega.