Zuloaga dice que el lobo es un "problema" que "debemos asumir todos"

Publicado 08/11/2018 11:54:35 CET

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha afirmado hoy que la gestión del lobo es un "problema" que "debemos asumir todos" y no solo "unos pocos".

En ese sentido, y preguntado por llamada a colaborar con el Gobierno de Cantabria en el pago de los daños o en las herramientas presupuestarias y legislativas para otras compensaciones a los ganaderos, Zuloaga ha sostenido que "se necesitaría iniciar un diálogo" entre el Ejecutivo de España y el regional, y la Delegación del Gobierno "está abierta a ayudar, colaborar y trasladar los mejores proyectos para los intereses de Cantabria. Y, evidentemente, éste es uno de ellos".

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE se ha pronunciado así a preguntas de la prensa por las declaraciones que hizo ayer el consejero de Medio Rural, el regionalista Jesús Oria, tildando de "incomprensibles" las palabras de Zuloaga sobre el problema el pasado día 1 en la feria de Arredondo y manifestando que espera que su "preocupación" se traduzca en una colaboración del Ejecutivo central en el pago de daños de esta especie a los ganaderos o en medidas compensatorias.

El pasado jueves 1, durante la tradicional feria de Todos los Santos en Arredondo, en la que ganaderos se concentraron por los ataques del lobo, Zuloaga se comprometió con ellos a abordar el problema, que en su opinión necesita una "urgente solución".

Hoy, Zuloaga ha asegurado que no se arrepiente de esas declaraciones, así como que nadie de Medio Natural le ha transmitido su malestar por ellas. "Cómo me voy a arrepentir si es sobre el tema del lobo y es algo que los ganaderos han manifestado de manera muy responsable; si es un problema que debemos asumir todos, no debe caer la responsabilidad de alimentarle sobre unos pocos", ha señalado.

El delegado ha dado la "bienvenida" a la propuesta del Gobierno de Cantabria de mantener al lobo como especie cinegética pero llevar a cabo una reforma de la Ley de Caza de Cantabria para que el Ejecutivo regional pueda hacerse cargo de todas las indemnizaciones por daños del lobo en todo el territorio, y ha confiado en que "de solución a un problema que lleva muchos años atascado en Cantabria".

"A partir de ahí, mi presencia como delegado del Gobierno en una feria ganadera como Arredondo está absolutamente justificada", ha recalcado.

Zuloaga ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de presidir la reunión del Consejo de Seguridad Autonómico.