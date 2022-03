Zuloaga dice que el presupuesto de Cantabria está "en una situación crítica" por la crisis energética

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha afirmado hoy que el presupuesto de la comunidad autónoma para este año está ahora mismo "en una situación crítica en la ejecución" porque si se mantiene la crisis energética generada a raíz de la guerra en Urcania las partidas previstas "no son suficientes y tendremos que movernos".

Durante el Foro de la cadena SER que ha protagonizado hoy el también líder de los socialistas cántabros, Zuloaga ha recordado que el actual presupuesto de Cantabria se diseñó en octubre de 2021, cuando nadie pensaba que el presidente ruso, Vladimir Putin, "pudiera generar una inestabilidad mundial como la que estamos viviendo".

Por tanto, las cuentas actuales no tienen previsto el aumento del coste de la energía o del carburante que ha traído consigo la guerra, y que repercuten en el transporte escolar o en coste diario de mantener abierto el Hospital Marqués de Valdecilla, ha puesto como ejemplo.

"El presupuesto tiene un punto de partida; ahora mismo está en una situación critica en la ejecución porque, de esto seguir así, las partidas no son suficientes y tendremos que movernos. Pero eso es especialmente delicado y exige un trabajo muy fino la capacidad de agrupar bolsas para las ayudas que queremos hacer".

En este sentido, ha precisado que si esta situación de incremento de precios en el suministro energético se prolonga durante varios meses, "el coste que puede tener Valdecilla genera, no solo que se 'cepille' el presupuesto de Sanidad, sino que todos tengamos que hacer frente a unas circunstancias como éstas".

Por lo tanto, Zuloaga ha valorado como "fundamental" noticias como la conocida este viernes de que España y Portugal podrán desvincular el precio del gas y la energía "para saber que el presupuesto volverá a estar, más o menos, en los cauces en los que se diseñó en octubre".

En cuanto al plazo en que estas ayudas se podrán ver reflejadas en los precios, Zuloaga ha recordado que el Gobierno está trabajando en ello y espera que sean "lo más ágiles" para "aliviar" las economías familiares y de las empresas y dar "certidumbres" a los trabajadores.

Respecto a las medidas de apoyo fiscal a los sectores más castigados por el aumento de los precios de la energía y los carburantes, como la ganadería, la pesca, la agricultura, la industria y el transporte, como la revisión de tasas que pueden ser reducidas o exentas de pago, Zuloaga no ha concretado nada, salvo que se están reuniendo diferentes consejerías para afrontar las modificaciones presupuestarias para crear bolsas de ayudas, que también beneficiarán a los autónomos de estos sectores.

En cuanto al paro del transporte, tras afirmar que "todos empatizamos con las demandas" del sector por la subida de los precios de los carburantes, ha advertido que "en la medida que siga alargándose, esa crisis va, por capilaridad, a otros sectores".

El vicepresidente también ha expresado la preocupación del Gobierno y de toda la comunidad por la situación de la industria. Se ha referido a la reunión mantenida con CEOE el viernes en la que la patronal manifestaba la necesidad de tomar decisiones y advertía de que se llegaba tarde. "Pero los pasos institucionales tienen que ser rigurosos y justos", ha apostillado Zulaoga, que ha recordado que ese mismo día se conoció la noticia del desacople del precio de la energía.

En cuanto a dos grandes empresas industriales de Cantabria, Solvay y Sniace, ha afirmado que la primera tiene "un proyecto vivo" que el Gobierno sigue de cerca; y sobre la segunda, cuyo plazo para la presentación de ofertas de compra concluye en abril, ha dicho que el Ministerio conoce las ofertas y "nada me hace dudar que habrá alguna que salga adelante".

En relación a la pérdida de fondos europeos para los proyectos del Museo de Prehistoria de Cantabria (MUPAC) y el polígono del Llano de la Pasiega, Zuloaga ha dicho que las "circunstancias son diferentes en el arranque y al desarrollo. El Gobierno tenía muy claro durante las diferentes etapas de evolución la capacidad de financiación a través de los fondos Next Generation, que prenden construir nuevas infraestructuras; cosas que quedan lejos y fuera de la iniciativa europea. Pero los fondos europeos son mucho más que los Next Generation", ha afirmado.

Y ha asegurado que el MUPAC será financiado "en buena parte gracias a los 11 millones del Gobierno de España y gracias a los fondos europeos que vamos a conseguir a través de los Feder".

Cuestionado en este sentido por una pérdida de credibilidad del Gobierno, que primero dijo que se pagarían con fondos de recuperación y después que no, Zulaoga ha afirmado que "la credibilidad la vamos a ganar con hechos" porque el Museo "se va a licitar este año si todo va bien". Y La Pasiega "está en marcha y tiene un apoyo de 11 millones del Gobierno de España, en el que participamos todos".

Sobre la futura conexión ferrovaria entre Santander y Bilbao, necesaria para el buen funcionamiento de La Pasiega, Zuloaga ha anunciado que esta semana visitará Cantabria la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y dará a conocer el estudio de alternativas de la conexión de altas prestaciones entre ambas ciudades.

FUTURO POLÍTICO

En otro orden, preguntado si volverá a ser el candidato socialista a la Presidencia de Cantabria el año próximo, Zuloaga no ha querido responder. "Ahora estamos en proceso de renovación de las asambleas locales; todo llegará", ha señalado.

No obstante, ha recordado que se ha presentado a las primarias del PSC en "seis o siete ocasiones y he ganado todas", lo que le ha permitido "hacer frente a nuevas conquistas para el PSOE: en todos aquellos lugares en los que he afrontado la responsabilidad de representar al Partido Socialista hemos conquistado mayor apoyo social y eso me motiva, me ilusiona y me da ganas de seguir trabajando", ha concluido.

Respecto a la gestión del Gobierno en lo que va de legislatura, ha destacado que, con la pandemia, se ha centrado en "lo urgente", con una gestión sanitaria "brillante" que ha hecho que Cantabria haya sido una de las comunidades que "han salvado más vidas", para pasar a "lo importante", las consecuencias de la crisis, en las que se está "trabajando bien".