Hasta 17 intervenciones de la Policía Local durante una noche de intensa tormenta en Cuenca

Efectos de las lluvias en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha informado de hasta 17 intervenciones después de que una intensa tormenta dejara durante la noche varias incidencias en distintos puntos de Cuenca, muchas de las cuales también requirieron la actuación de los Bomberos de Cuenca.

Según informa la Policía Local conquense en su cuenta oficial en la red social Instagram, entre las intervenciones aparece la de un vehículo que quedó atrapado por el agua en la calle Río Turia y tuvo que ser retirado por una grúa de asistencia.

En la calle Orégano y avenida de San Julián hubo cortes de tráfico por las condiciones de la vía.

En Avenida República Argentina se produjo una colisión entre dos turismos.

En San Gil hubo desprendimiento de cables.

En Calderón de la Barca un cartel cayó de un establecimiento y golpeó a un viandante.

A esto hay que añadir que durante la noche se atendieron avisos por ruidos en establecimientos de hostelería y se denunció a una persona por orinar en la vía pública.