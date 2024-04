Unas 2.000 personas tienen autismo en C-LM, que cuenta con 15 recursos para la atención especializada de esta afección

TOLEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 2.000 personas tienen autismo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que cuenta con un total de 15 recursos para la atención especializada de esta afección.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, momentos antes de celebrarse el acto en conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, donde ha estado acompañada por la presidenta de Federación Autismo Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez.

García Torijano ha destacado la importancia de actos como este para visibilizar y reivindicar la importancia de, "entre todos", seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen autismo y también de sus familias, y también de facilitar "un mundo más inclusivo para todos y para todas".

"En Castilla-La Mancha hay alrededor de 2.000 personas diagnosticadas con autismo y entendemos que es una discapacidad emergente, una discapacidad que cada vez es más visible, se detecta incluso en periodos más prematuros y conseguimos con esa detención poder dar una mayor solución y respuesta", ha subrayado la consejera.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno regional ha intentado crecer en los últimos ocho años en recursos, servicios, programas y proyectos que den la posibilidad de poder trabajar con las personas con autismo y con sus familias, mediante los 15 recursos de atención especializada con los que cuenta actualmente la región para tratar esta afección.

La consejera ha concretado que la Comunidad Autónoma cuenta con cinco viviendas con apoyos destinadas específicamente a personas con autismo, cinco centros de capacitación para dar la posibilidad de una formación laboral, tres centros de día y dos servicios de atención temprana en Ciudad Real y Albacete, a los que se unirá antes de verano el de Toledo.

"En materia de atención temprana somos un referente y tenemos que seguir siéndolo para detectar este tipo de discapacidades en edades muy tempranas y poder dar una mayor respuesta y anticiparnos para no perder tiempo de reacción y de trabajo con estas personas", ha sostenido García Torijano.

A ello ha unido que desde el Gobierno regional se apuesta por proyectos innovadores --a través de las asociaciones y las federaciones-- para posibilitar una anticipación en el tiempo de detección de esta discapacidad, por ejemplo, con el programa 'Bebé Miradas', que se ha puesto en marcha en Albacete y que consigue con las nuevas tecnologías poder detectar el autismo en niños menores hasta de seis meses.

DÍA INTERNACIONAL

Respecto al Día Internacional del Autismo, la consejera ha destacado que se celebra bajo el eslogan 'Autismo cerca de ti'. "Queremos que esté cerca para poderlo detectar bien, para poderlo entender bien y para poderlo trabajar bien, con el fin de facilitar todo lo posible la vida de estas personas y poder hacer que el mundo sea más inclusivo para todos".

De su lado, la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha ha hecho también alusión al lema de este día internacional para destacar que se están diagnosticando mejor los casos de las personas con TEA en toda la variabilidad del trastorno.

"Tenemos personas severamente afectadas con otras patologías asociadas que hacen que tengan una discapacidad intelectual severa, pero tenemos gente muy inteligente, gente con una altísima funcionalidad, que a pesar de tener esa altísima funcionalidad son personas que van a necesitar apoyos durante toda su vida", ha subrayado.

Ha señalado que si se conoce mejor este trastorno más paciencia habrá con las personas que lo sufren, que ha subrayado que no viven en su mundo sino en el de todos. "Lo único que pasa es que no les entendemos y ellos no nos entienden a nosotros", ha agregado.

Finalmente, ha indicado que el signo del infinito con el que se celebra este Día Internacional quiere remarcar la infinidad de casos y de personas que hay con trastorno del espectro del autismo en la sociedad, que en España responde al uno por ciento de la población, "un número importante".