Hasta 25 pueblos de Cuenca se suman al proyecto 'Arraigo' para atraer a habitantes urbanitas y ganar población

La Diputación de Cuenca, el Proyecto Arraigo, el Ministerio de Reto Demográfico y Transición Ecológica junto con 25 ayuntamientos conquenses ya están trabajando en la atracción de nuevos vecinos y vecinas al medio rural conquense.

De momento, Almodóvar del Pinar, Almonacid del Marquesado; Belmonte; Belmontejo; Beteta; El Tobar; Cañaveras; Cañete; Cardenete; Carrascosa; El hito, El Pozuelo; Enguídanos; Huerta del Marquesado; Huete; La Peraleja; Puente de Vadillos; Piqueras del Castillo; Saelices; Salvacañete; Torrejoncillo del Rey; Tragacete; Vara de Rey; Villar de Domingo García y Yémeda se han sumido a esta iniciativa.

En total el presupuesto asciende a 335.000 euros y es un trabajo coordinador para hacer frente al principal reto que tiene la provincia como es la capacidad de fijar población, para ello se va a contar con técnicos que trabajan y viven en el territorio para facilitar el proceso de adaptación, ha recordado en nota de prensa la Institución provincial.

El diputado de Reto Demográfico, Javier Cebrián, ha visitado este miércoles uno de los municipios que se han incorporado como es Vara del Rey y ha mantenido una reunión con su alcaldesa, Anunciación Martínez, para explicar el funcionamiento de este programa que tan bien está funcionando y que está consiguiendo traer a nuevas familias a la provincia como sucedió hace unos días en Belmonte.

Cebrián considera que el reto demográfico es una tarea para la que no existen recetas mágicas, "hay que trabajar de forma colaborativa y poner las bases a medio plazo para revertir este fenómeno que la provincia viene sufriendo durante décadas".

Desde la Diputación de Cuenca están satisfechos con el trabajo que se está haciendo desde Arraigo porque son gente "profesional que conoce perfectamente la realidad del medio rural".

Además, sirve para "cambiar el estado de ánimo" porque estas familias sirven de ejemplo a otras personas para demostrar que los pueblos tienen futuro y ofrecen oportunidades.

El responsable de Reto Demográfico en la Diputación de Cuenca ha explicado como es el proceso de selección que hacen desde Arraigo, donde conocen las realidades de los distintos urbanitas que quieren venirse a los pueblos, así como de las posibilidades que ofrecen los distintos municipios.

Cebrián ha recordado que por primera vez el Ministerio ha puesto fondos para sumarse a este programa con 200.000 euros y la propia vicepresidenta en funciones, Teresa Ribera, estuvo visitando Enguídanos para conocerlo de primera mano.

Cebrián ha explicado que este aumento del presupuesto va a permitir la contratación de once técnicos en toda la provincia, se va a utilizar la experiencia de la primera anualidad con los diez primeros municipios y con los cuatro trabajadores que ya conocen el proyecto y serán los responsables de las distintas comarcas, a los que se sumarán los nuevos profesionales.

La alcaldesa de Vara de Rey, Anunciación Martínez, ha agradecido asimismo que se lleven a cabo estas iniciativas en los pueblos, ayudando a mantenerlo activo y rejuveneciendo la población, condición necesaria para que se mantengan servicios básicos como los colegios.

"A mí lo que más me interesa es conseguir familias que tengan niños pequeños para mantener nuestro colegio. Un pueblo que no tiene colegio es un pueblo muerto. Si a las 11.00 no hay risas de niños en el patio no es un pueblo. Y eso es lo que nos hace acogernos a cualquier iniciativa que pueda mantener nuestro pueblo vivo", ha declarado Anunciación.