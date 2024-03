Las 39 figuras de calidad de C-LM se beneficiarán de la reforma de la UE sobre protección de indicaciones geográficas

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESSS) -

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la reforma de las normas de la UE sobre protección de las indicaciones geográficas para el vino, las bebidas alcohólicas y los productos agrícolas, de la que se beneficiarán las 39 figuras de calidad con las que cuenta Castilla-La Mancha.

El Reglamento, que fue aprobado el pasado miércoles por 520 votos a favor, 19 en contra y 64 abstenciones, protege las indicaciones geográficas en Internet y fuera de la red, otorga más poderes a los productores y simplifica el proceso de registro de nuevas indicaciones geográficas.

Durante las negociaciones con los Estados miembros, los eurodiputados insistieron en que las autoridades nacionales tendrán que tomar medidas administrativas y judiciales para prevenir e impedir el uso ilegal de las indicaciones geográficas también en el comercio digital.

Los dominios que hagan un uso ilegal de las indicaciones geográficas serán clausurados o se limitará el acceso a ellos a través del bloqueo geográfico. La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) establecerá un sistema de alerta para dominios.

PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMO INGREDIENTES

Las nuevas normas también definen que la indicación geográfica de un ingrediente podrá utilizarse en el nombre, etiquetado o publicidad de un producto procesado solo si el citado ingrediente se utiliza en cantidad suficiente para conferir una característica esencial al producto final y no lleva otro ingrediente comparable al que cuenta con indicación geográfica.

El porcentaje del ingrediente deberá incluirse en el etiquetado. Una agrupación de productores reconocida para el ingrediente deberá ser notificada por el fabricante del producto procesado y podrá emitir recomendaciones sobre el uso correcto del indicativo.

Gracias al Parlamento, los productores de indicaciones geográficas podrán prevenir o contrarrestar cualquier medida o práctica comercial que vaya en detrimento de la imagen y el valor de sus productos, incluida la devaluación de las prácticas de comercialización y la reducción de los precios.

Para aumentar la transparencia, los eurodiputados también se aseguraron de que el nombre del fabricante figurará en el mismo campo de visión en la etiqueta que la indicación geográfica.

La Comisión seguirá siendo el organismo responsable del sistema de indicaciones geográficas, de conformidad con el Reglamento actualizado. El proceso de registro de las indicaciones geográficas será más sencillo y se fijará un plazo fijo de seis meses para el examen de las nuevas indicaciones geográficas.

DECLARACIÓN DEL PONENTE

"Gracias al Parlamento ahora tenemos un reglamento crucial para nuestras cadenas de alimentos de calidad, reforzando el papel de los grupos de productores y la protección de las indicaciones geográficas, aumentando la simplificación, la sostenibilidad y la transparencia de cara a los consumidores", declara el ponente Paolo De Castro (S&D, Italia).

A ello añade que es un sistema mejor, "que genera valor añadido sin gasto público. Tras las crisis derivadas de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, y el aumento de los precios, este nuevo reglamento es por fin una buena noticia para los agricultores europeos".

Una vez que el Consejo adopte formalmente el Reglamento, se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor veinte días después.

LAS 39 FIGURAS DE CALIDAD DE C-LM

Las 39 figuras de calidad de Castilla-La Mancha son: La IGP Vino de la Tierra de Castilla, la DO Valdepeñas, la DO La Mancha, la DO Almansa, la DO Méntrida, la DO Mondéjar, la DO Manchuela, la DO Ribera del Júcar, la DO Uclés, la DO Jumilla y la DO Campo de Calatrava.

A ellas se unen la DO Pago Finca Élez, la DO Pago Dominio de Valdepusa, la DO Pago Guijoso, la DO Pago Dehesa del Carrizal, la DO Pago Florentino, la DO Pago Campo de la Guardia, la DO Pago Casa del Blanco, la DO Pago Calzadilla, la DO Pago de la Jaraba, la DO Pago Vallegarcía, la DO Pago Los Cerrillos y la DO Pago El Vicario.

También están las DOP del Queso Manchego, de la Miel de la Alcarria, Aceite Montes de Toledo, Aceite de la Alcarria, Aceite del Campo de Montiel, Aceite del Campo de Calatrava, Azafrán de la Mancha y las Nueces de Nerpio.

Finalmente, se incluyen las IGP Berenjena de Alagro, Cordero Manchego, Mazapán de Toledo, Ajo Morado de las Pedroñeras, Melón de la Mancha, Pan de Cruz de Ciudad Real, Cebolla de la Mancha y la ETG Jamón Serrano.