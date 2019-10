Ábalos advierte al PP de que "el primer pacto de Estado es hacer caso de lo que las urnas manifiestan"

Publicado 09/10/2019 23:46:34 CET

CUENCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha advertido al Partido Popular este miércoles que, "ahora que va de moderado, el primer pacto de Estado es hacer caso de lo que las urnas manifiestan y dejar formar gobierno".

Durante un acto de campaña en Cuenca, ha alertado asimismo a los 'populares' "de lo que supone que tu permanencia en un gobierno dependa de la ultraderecha", en referencia a Vox, puesto que al final "imponen sus ideas".

Con respecto al hecho de tener que pasar de nuevo por un proceso electoral, Ábalos ha señalado que "estar haciendo campaña es recabar la confianza de la gente" y volver a repetirlo "es dar la cara respecto de lo que uno hizo cuando la gente depositó en uno la confianza", por lo que no le importa nada hacerlo.

En este sentido, el titular de Fomento en funciones ha puesto en valor el proyecto del PSOE, pues "no hay ningún proyecto de progreso que pueda encajar, que se pueda consolidar, si no es sobre los fundamentos de la estabilidad". "No podemos dar confianza si no damos seguridad", ha añadido.

Al mismo tiempo, se ha comprometido a trabajar en mejorar las conexiones y precios del AVE en Cuenca, también a Valencia, y, en este sentido, ha subrayado que ya le gustaría a él tener que volver a la ciudad castellanomanchega a dar cuenta de ese compromiso.

Ábalos ha puesto en valor el bono puesto en marcha para viajeros recurrentes entre Madrid y Cuenca, "que ha permitido un ahorro de aproximadamente el 60% a las personas que lo usan y ya se han beneficiado más de 5.000 personas". "Me apunto el de Cuenca-Valencia para tanta gente de Cuenca que hay en Valencia", ha apostillado.

En su intervención, ha indicado también con respecto a la capital que se está redactando la mejora del paso inferior en la calle Antonio Maura y que se está estudiando la liberación de los terrenos de ADIF de la estación. "Yo me voy a implicar personalmente en eso", se ha comprometido.

Unas declaraciones con las que ha "recogido el guante" que le había lanzado previamente el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, al pedirle ayuda para sacar adelante proyectos que necesita la ciudad como pueden ser los terrenos de ADIF, que "son una brecha insalvable desde hace muchísimos años", así como para "conectar mejor nuestra ciudad, en AVE y Avant, con la capital de España y también con Valencia".

"Unas conexiones necesarias porque necesitamos que la población que ahora mismo tenemos se mantenga y que crezca, y que en vez de ser una vía de fuga la conexión magnífica que tenemos con el Levante o con el centro de España sea una conexión de oportunidad y de retorno de personas y de talento a nuestra ciudad", ha argumentado.

El ministro de Fomento en funciones ha destacado también las actuaciones que está llevando este departamento en patrimonio, con cargo al 1% Cultural, y "con independencia de quién lo gestione". En este punto, ha hecho referencia a que se están financiando actuaciones como la rehabilitación de la planta primera del antiguo hospital de la Orden de Santiago para el Museo Etnográfico en Horcajo de Santiago, la cubrición de la iglesia de Monjas Concepcionistas de Moya o la rehabilitación de la Casa del Corregidor en Cuenca para Archivo Histórico Municipal en Cuenca.

SAHUQUILLO Y TORRALBA

Por su parte, el secretario general de los socialistas conquenses y número uno al Congreso, Luis Carlos Sahuquillo, ha hecho un llamamiento "a la gente progresista de esta tierra que dio un apoyo mayoritario el pasado 28 de abril para que venza el enfado y vaya a votar".

Y, en esta línea, ha puesto en valor la importancia que tienen estos comicios en clave conquense por la "fundamental" sintonía que hay con el Ayuntamiento de Cuenca y demás Consistorios socialistas de la provincia, la Diputación y el Gobierno regional, y "para que de la mano de Pedro Sánchez seamos capaces de mejorar las condiciones de vida de las personas".

El responsable socialista ha aseverado que Pedro Sánchez está haciendo lo mismo que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, "revertir las políticas de recorte del PP y trabajar para la gente", recordando que "los dirigentes del PP nos piden ahora la autovía Cuenca-Albacete, cuando paralizaron la obra y nos condenaron a pagar 7 millones en indemnizaciones por no poner ni un metro de alquitrán".

La cabeza de lista al Senado, Carmen Torralba, ha apelado al voto de las mujeres como barrera para frenar a la ultraderecha. En este punto, ha querido recordar a las Trece Rosas pues "los dirigentes de Vox las han acusado de violar y de torturar, y esto es una infamia histórica que no podemos consentir".

Torralba también ha destacado la importancia del Senado como cámara de representación territorial, valorando su trabajo en estos diez meses con respecto al techo de gasto y que es "un estamento fundamental para sacar adelante unos presupuestos progresistas". La socialista conquense ha pedido que "nadie, por muy enfadado que esté, se quede en su casa sin votar".