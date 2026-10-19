Abascal participará el próximo lunes en la presentación de los candidatos de Vox en un acto en Talavera

Imagen del líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña. - Álex Zea - Europa Press

MADRID/TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, participará en la presentación de los candidatos de su formación a las elecciones del 29N, en un acto público que tendrá lugar el próximo lunes en Talavera de la Reina (Toledo).

De forma previa, tiene actos programados para esta semana en Castilla y León, Galicia, Asturias y las islas Baleares, en el marco de la precampaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En concreto, el líder de Vox visita este martes Ponferrada (León); este miércoles recala en A Coruña por la mañana y en Avilés (Asturias) por la tarde; y el jueves en Burgos por la mañana y en Segovia por la tarde.

No está previsto que se vea con el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Vox y con el que mantiene una buena relación personal, que se desplaza a España esta semana para precisamente apoyar a sus socios en la precampaña electoral.

Ya el fin de semana, Abascal pone el foco en las Baleares, con actos en Menorca el viernes, en Mallorca el sábado por la mañana y en Ibiza el sábado por la tarde.

BUSCA LA MOVILIZACIÓN DEL VOTANTE

Vox ha previsto una precampaña y presumiblemente una campaña en la que Abascal visitará todo el territorio español que pueda, mientras otros dirigentes y caras conocidas de Vox también protagonizarán actos al margen de los del líder. Ante la Ejecutiva de su partido, el líder de Vox advirtió de violencia en contra de la formación en el marco de los comicios. Además, busca la movilización de sus simpatizantes.

La formación parte con buenas perspectivas para las elecciones generales del 29N, con la mayoría de los sondeos pronosticando que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños. Así, se perfila como socio de un gobierno de coalición con el PP. Sin embargo, Abascal ha apelado repetidamente a la cautela y reclama no dar los comicios por ganados para no repetir el error de 2023.