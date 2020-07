Abengózar y Ruiz se enzarzan con Merino en la sesión con acusaciones de machismo y ETA como telón de fondo

TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados Isabel Abengózar (PSOE) y Alejandro Ruiz (Cs) han protagonizado un enfrentamiento parlamentario a dos bandas con la portavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, en un intercambio dialéctico que ha pasado por acusaciones de machismo y por el recordatorio de un mensaje en Twitter desde el perfil de la parlamentaria 'popular' en el que preguntaba a los presidentes del Gobierno regional, Emiliano García-Page y central, Pedro Sánchez, si tenían pensado mandar a la ciudadanía las icónicas 'mascarillas' que utilizaba la banda terrorista ETA en sus videocomunicados.

La mecha se prendía este jueves durante la primera intervención del diputado naranja Alejandro Ruiz en el seno de un debate plenario en el que se discutía la creación de una comisión de estudio en las Cortes para valorar la gestión de la crisis sanitaria.

En su primer turno de palabra, se dirigía directamente a la 'popular' Lola Merino en su condición de presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural Amfar. "Usted está ahí por lo que está y por quien está", ha sugerido Ruiz.

De forma paralela, la socialista Isabel Abengózar, en una intervención posterior, colaba en su discurso la afirmación de que el PP llamó "asesinos" al presidente regional, Emiliano García-Page, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta afirmación de la diputada socialista venía a cuenta de un mensaje emitido por la propia Lola Merino a través de la red social Twitter en el que, ilustrando con una fotografía de tres terroristas puño en alto, se preguntaba: "¿Estarán pensando García-Page y Sánchez Castejón en mandarnos estas mascarillas?".

MERINO PIDE LA PALABRA

Con el debate ya finalizado, Merino ha reivindicado el uso de la palabra al presidente de la Cámara, Pablo Bellido, para defenderse de estas acusaciones.

"No vamos a admitir falsedades. No hemos llamado asesino a nadie. Le ruego a la señora portavoz del PSOE que retire esa barbaridad que ha puesto en boca del PP porque eso no ha salido de boca de nadie del PP", ha esgrimido.

A continuación, ha cargado contra Alejandro Ruiz, al considerar que "se ha dirigido de manera machista" a ella. "No diga que estoy donde estoy por quien me ha puesto. Usted se pone muy gallito, y usted será el gallo que canta, pero somos las gallinas las que ponemos los huevos", le ha espetado.

RESPUESTA DE RUIZ Y ABENGÓZAR

El siguiente movimiento ha sido de Alejandro Ruiz, quien ha arremetido contra Merino por "arrogarse la posición de mujer para decir que se le ataca por ser mujer".

"No se le ataca por ser mujer. Atacamos sus ideas, sus formas de pensar y sus manifestaciones públicas. Es como si cuando usted se mete conmigo yo digo que lo hace porque soy hombre y soy calvo. Deje de victimizarse", ha afirmado, recordando su condición de abogado de violencia de género e invitando a la diputada a irse con él "para ver lo que de verdad es una mujer víctima".

Para cerrar este encontronazo, Isabel Abengózar recogía el turno de la palabra para replicar a Merino que retirará sus palabras cuando Merino retire el citado mensaje en Twitter.

Tras las intervenciones, el presidente de la Cámara ha dado por finalizado el punto del orden del día para evitar entrar en "debates" que no estaban programados.