Abre sus puertas la 84 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas

CIUDAD REAL, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 84 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas ha abierto sus puertas este domingo en el Centro Cultural La Confianza, como preámbulo a las LXX Fiestas de la Vendimia y el Vino de la localidad.

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha inaugurado esta edición de la exposición en la que la pintura urbana titulada 'Sin título (High Noon)', del salmantino Diego Vallejo, se ha impuesto a las 326 obras que este año se han presentado a la exposición, obteniendo la Medalla de Oro y un premio de 15.000 euros, a las que se suman seis obras que han sido seleccionadas por el jurado para el fondo de adquisición.

El regidor municipal ha destacado que "la exposición quien la ha hecho han sido las artistas, y de las 84 años que lleva, de manera directa o indirecta, he estado 34 años en ella y he aprendido que no es el vil metal el que hace grande a una exposición sino la soberanía y el tesón de un pueblo como Valdepeñas, que la convoca sempiternamente, y la hace también la convocatoria de los artistas que a ellas acuden, y esta es la exposición a la que más artistas acuden para mostrar su obra".

A la inauguración de este certamen, que cuenta con Mayte Alonso como artista invitada, también han asistido la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, la diputada provincial Rocío Zarco y la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Un certamen que tal y como recordaba Olmedo ha contado con "326 obras presentadas por 252 artistas de 12 nacionalidades diferentes, es decir, en el año 2002 se pasó de nacional a internacional, por lo que en 21 años se ha dado un vuelco a esta exposición y se ha hecho un referente a nivel internacional".

En esta edición el jurado ha seleccionado 77 obras, de las cuales 53 son pintura y 24 esculturas, que se podrán contemplar hasta el 1 de octubre en el Centro Cultural 'La Confianza'.

FONDO DE ADQUISICIÓN

En relación al fondo de adquisición, de las obras presentadas el jurado decidió por unanimidad adquirir para la colección del Museo Municipal de Valdepeñas la escultura titulada 'El lugar que ocuparíamos entre las estrellas' de Alexis Díaz.

También pasará a formar parte del fondo municipal la escultura 'Y volaré sobre campos de amapolas', de la que es autor Antonio Morán, y la escultura 'Cronos.

La nave de Zahori' de Pep Fajardo.

Del mismo modo, por delegación, el jurado seleccionó para la colección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la pintura 'Opus Nº 18' de la que es autora Aurora Cid, así como la pintura de Javier Victorero denominada 'Llama del amor viva XLII'.

Para la Diputación de Ciudad Real el jurado calificador seleccionó la escultura 'Glitchland 3/03' de Julio Sarramián.

En total se aportan 15.000 euros como premio de la exposición así como 15.000 euros de fondo de adquisición por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, a los que se suman la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 10.000 euros, la Diputación de Ciudad Real con 7.000 euros y como mecenas la bodega Félix Solís Avantis con 8.000 euros, Tecnobit-Grupo Oesía con 3.000 euros y Francisco Delgado Abogados con 3.000 euros.

Las obras adquiridas por el Consistorio van a formarán parte de los fondos de la pinacoteca municipal, donde también se encuentran otras valiosas obras de arte de autores tan reconocidos como Antonio López, Manuel López Villaseñor, Pancho Cossío, Agustín Redondela, Agustín Úbeda, Antonio Guijarro, Juan Barjola, Venancio Blanco, Santiago de Santiago, José Luis Sánchez, David Lechuga o Juan Manuel Castrillón, entre otros.