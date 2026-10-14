Abycine reconocerá a Antonio Resines con el primer Premio José Luis Cuerda en la clausura de su 28ª edición

Archivo - Antonio Resines. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALBACETE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Resines recibirá el primer Premio José Luis Cuerda de Abycine, un reconocimiento que el Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete incorpora este año a sus galardones nombrado como reivindicación del legado del cineasta albaceteño y su aportación a la comedia española.

El premio se entregará durante la gala de clausura de la 28ª edición del festival, que se celebrará del 20 al 29 de octubre, según ha informado la organización del festival por nota de prensa.

Así lo ha anunciado este miércoles el director de Abycine, José Manuel Zamora, durante el acto de presentación de los contenidos de la nueva edición, celebrado en los Cines Odeón Productor de Albacete, que se incorpora como sede del festival, en el que se han dado a conocer las principales novedades, los protagonistas y las cifras de un festival que continúa consolidando su posición dentro del panorama cinematográfico nacional.

La creación del Premio José Luis Cuerda persigue dar un nuevo paso en el reconocimiento de la estrecha vinculación de Abycine con la historia cinematográfica de Albacete.

Este galardón nace con la voluntad de reconocer la trayectoria, valores o especial trabajo de profesionales o iniciativas en el panorama cinematográfico español que concuerden con los valores de la obra 'cuerdiana' en alguna de estas facetas: su impulso a la creatividad; la reivindicación histórica; y, sobre todo, su concordancia, herencia y relación con el original universo de José Luis Cuerda en el campo de la comedia.

La elección de Antonio Resines para inaugurar este reconocimiento tiene un significado especial por su relación profesional con José Luis Cuerda.

El actor, aparte de participar en otras obras del director, fue uno de los protagonistas de 'Amanece, que no es poco', la película de culto rodada en diferentes localidades de la provincia de Albacete que se ha convertido en uno de los grandes referentes del humor cinematográfico español.

Con una extensa trayectoria en cine y televisión, Resines es uno de los intérpretes más populares y reconocidos del audiovisual español, con una filmografía que abarca varias décadas y en la que la comedia ocupa un lugar destacado.

BERTO ROMERO, GRETA FERNÁNDEZ, ANTONIO DECHENT Y PACO ROCA, ENTRE LOS PROTAGONISTAS

La presentación también ha permitido conocer los nombres de numerosos profesionales del cine y la cultura que participarán en Abycine 2026, reforzando el atractivo de una programación que reunirá a intérpretes, cineastas y creadores de diferentes generaciones.

Entre ellos destaca Berto Romero, que llegará a Albacete junto al director Javier Ruiz Caldera con la película '5 minutos más', encargada de inaugurar oficialmente el festival el próximo 22 de octubre en el Teatro Circo.

La cinta, escrita y protagonizada por Romero, será uno de los grandes atractivos de esta edición, en una gala que estará conducida por el humorista albaceteño Joaquín Reyes, cuya participación ya fue anunciada durante la pasada Feria de Albacete.

También estarán presentes la actriz Greta Fernández, una de las intérpretes destacadas de su generación; el reconocido actor Antonio Dechent, con una extensa trayectoria cinematográfica, y José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y una de las figuras de referencia de la industria cinematográfica española, que recibirá un reconocimiento en la Gala de Inauguración y será jurado en la sección de proyectos WIP de Abycine Lanza.

A ellos se sumarán Paco Roca, uno de los autores de cómic y novela gráfica más reconocidos del panorama nacional, cuya obra mantiene una estrecha relación con el universo audiovisual, o Lorena Berdún, conocida por su trayectoria como comunicadora y actriz.

Este destacado conjunto de profesionales se completa con Victoria Luengo, que recibirá el Premio Trayectoria Joven de Abycine 2026, anunciado también el pasado mes de septiembre.

El festival reconocerá así la carrera de una intérprete que ha logrado consolidarse como uno de los nombres destacados del cine y las series españolas.

La participación de estos profesionales refleja la diversidad de perfiles que confluyen en Abycine, un festival que mantiene su compromiso con el descubrimiento de nuevas voces cinematográficas y el encuentro entre creadores, industria y público.

121 PRODUCCIONES, 101 SESIONES Y SEIS ESTRENOS MUNDIALES

La 28ª edición de Abycine contará con 121 producciones y un total de 101 sesiones públicas, además de acoger seis estrenos mundiales, cifras que ponen de manifiesto el crecimiento del festival y su capacidad para atraer propuestas cinematográficas de diferentes procedencias.

La programación incluirá largometrajes, cortometrajes y actividades vinculadas a las diferentes secciones del certamen, con especial protagonismo de Abycine Indie, uno de sus principales escaparates para el cine independiente, que crece en número de títulos en esta edición y apuesta por ser una de las secciones más importantes del panorama de festivales con el objetivo de mostrar el talento de los cineastas españoles que van a dar qué hablar.

En este sentido, José Manuel Zamora se ha referido a Los Javis, que pasaron por Abycine hace algunos años, como ejemplo de artistas que pasan por este festival y llegan muy lejos.