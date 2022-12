TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Infantería de Toledo no ha recibido ningún sobre explosivo, según ha confirmado el Comandante de Mando de Operaciones, el teniente general Francisco Braco preguntado al respecto en la rueda de prensa ofrecida para presentar a los medios de comunicación la participación española en la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania y la Unidad de Formación de Combate creada especialmente para cumplir con este cometido.

Acompañado del Jefe del 'Toledo Training Command', el general Martín Lozano; y del teniente coronel Francisco Iranzo, Jefe de la Unidad de Instructores, así como de un comandante ucraniano, del que no se ha desvelado su nombre por motivos de seguridad, el teniente general Francisco Braco ha afirmado que los paquetes con sustancias explosivas enviados en los últimos días entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministerio de Defensa o la Embajada de Ucrania en Madrid "no va a modificar nuestro compromiso con Ucrania".

"Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y ya está. Nuestro compromiso no se va a ver modificado", ha apostillado el teniente general, quien ha señalado que "estamos haciendo lo correcto" y, prueba de ello, ha añadido, "es que hemos recibido estos sobres y hemos sido objeto de estos hechos". "Eso a mi en lo personal me hace darme cuenta de que estamos haciendo lo correcto".

Dicho esto, ha lamentado que uno de los sobres que llegó detonó y produjo heridas en un funcionario de la Embajada Ucrania. Sin embargo, "todos los otros fueron interceptados y desactivados, es decir, que nuestras medidas son efectivas, y las estábamos haciendo antes por procedimiento porque esas son nuestras normas y así lo estamos haciendo". "Han probado ser efectivas", ha defendido.

Sin embargo, no ha querido entrar en más detalles sobre si las Fuerzas Armadas han cambiado o no su procedimientos "para no dar más pistas a los posibles enemigos".