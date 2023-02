Los accidentes laborales dejaron 37 fallecidos en Castilla-La Mancha durante el pasado año 2022

MADRID/TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes laborales causaron 37 muertes en Castilla-La Mancha durante el pasado año 2022, según los datos provisionales difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este lunes.

En total, en Castilla-La Mancha hubo 31.021 accidentes laborales, de los que 29.007 fueron en jornada y 2.014 fueron in itinere. De ellos, 30.754 fueron leves (28.775 en jornada y 1.979 in itinere), 230 fueron graves (203 en jornada y 27 in itinere) y 37 mortales (28 en jornada y 9 in itinere).

Además, del total de siniestros laborales, las víctimas fueron asalariados en 28.705 de los casos. De ellos, 28.489 fueorn leves, 182 graves y 37 fueron mortales.

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia sufrieron 2.313 accidentes laborales, de los que 2.265 fueron leves, 48 graves y ninguno mortal.

De otro lado, en el año 2022 hubo 3.548 bajas por COVID-19 en Castilla-La Mancha, ninguna de ellas mortal.

POR PROVINCIAS

Por provincias, destaca en mortalidad la de Ciudad Real, con 6.026 accidentes, de los que 5.968 fueron leves, 42 graves y 16 implicaron la muerte del trabajador.

Tras ella, la de Toledo fue la que más accidentes tuvo, con 11.366 siniestros, y la segunda en mortalidad, con 7 fallecidos. Además, hubo 11.272 accidentes laborales leves y 81 graves.

En Albacete tuvieron lugar el pasado año 5.552 accidentes laborales, con 5.497 de ellos calificados como leves, 49 como graves y 6 como mortales. De su parte, en Guadalajara hubo 4.943 accidentes, con 4.919 catalogados como leves, 18 como graves y también 6 como mortales.

Finalmente, en la provincia de Cuenca hubo 3.140 accidentes, de los que 3.098 fueron leves, 40 graves y 2 mortales.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los accidentes laborales dejaron 826 fallecidos en 2022, un 17,2% más que en 2021, cuando se registraron 705 defunciones. La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento.

Entre enero y diciembre de 2022 los accidentes con baja laboral aumentaron un 10,4% en relación con el año anterior, hasta un total de 631.724 siniestros, de los que 552.173 se produjeron en el centro de trabajo (un 10,9% más) y 79.551 fueron accidentes 'in itinere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 6,5%.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo se incrementaron hasta diciembre de 2022 un 18,1%, al registrarse 679 fallecidos, 104 más que en 2021, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte subieron un 13,1%, al pasar de 130 fallecidos hasta diciembre de 2021 a 147 en 2022.

Los accidentes graves en jornada de trabajo sumaron 3.801, un 2,7% más que en 2021, mientras que los siniestros 'in itinere' de carácter grave aumentaron un 4,9%, con un total de 913 accidentes.

Por sectores, aumentaron las tasas de los siniestros laborales con baja en jornada de trabajo en las actividades sanitarias y de servicios sociales (+47,3%) y en la hostelería (+39,6%), y sólo el sector de la agricultura y la ganadería recortó su número de accidentes de trabajo, con un descenso del 6,5% sobre el periodo enero-diciembre de 2021.

En valores absolutos, la industria manufacturera fue la actividad que registró un mayor número de accidentes con baja en jornada laboral, con un total de 88.870 siniestros, un 5,3% más que en 2021. Le sigue la construcción, con 71.596 accidentes (+4,6%), y las actividades sanitarias, que sumaron 69.748 siniestros (+47,3%).

747 ASALARIADOS Y 79 AUTÓNOMOS FALLECIDOS EN 2022

La estadística de Trabajo revela además que de los 826 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral en 2022, 747 eran asalariados (+18%) y 79, trabajadores autónomos (+9,7%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron 35.140 accidentes laborales con baja entre enero y diciembre de 2022, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2021, con un aumento del 2% en los siniestros en jornada de trabajo y un descenso del 0,6% en los 'in itinere'.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, en 2022 se notificaron 564.701 accidentes sin baja laboral, un 0,1% menos que en igual periodo de 2021.