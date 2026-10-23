La actriz Isabel Ordaz recibirá el III Premio Espiga de Oro en Azuqueca de Henares

La actriz Isabel Ordaz. - AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Como anticipo de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro, que el próximo mes de noviembre cumple su edición número 42, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha anunciado la entrega del tercer Premio Espiga de Oro a Isabel Ordaz, actriz de cine, teatro y televisión, donde ha destacado en las series 'Pepa y Pepe', 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

Esta madrileña toma el relevo de Emilio Gutiérrez Caba, reconocido en 2024, y de José Sacristán (2025, pendiente de entrega debido la agenda de compromisos del actor), según ha informado el Consistorio azudense en nota de prensa.

"En 2024, coincidiendo con el cuarenta aniversario de nuestra Espiga de Oro, una de las citas más destacadas del calendario cultural local y provincial, quisimos celebrar esta importante fecha con la incorporación de un premio que no solo agradece el trabajo de actores y actrices, sino que, sobre todo, pone en valor la figura de quienes suben a los escenarios y, con su profesionalidad, sentimiento y compromiso, llevan de la mano al público para que, según la historia, se emocione, reflexione sobre las injusticias, ría y, en definitiva, disfrute de una experiencia única y personal", ha señalado el alcalde, Miguel Óscar Aparicio.

Isabel Ordaz tiene una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Entre otros reconocimientos, ha sido ganadora del Goya a la Mejor actriz revelación ('Chevrolet', 1997) y de los premios de la Unión de Actores a la Mejor interpretación secundaria de televisión ('Todos los hombres sois iguales', 1997) y Mejor actriz secundaria de televisión ('Aquí no hay quien viva', 2005). También es autora de varios poemarios y de un libro donde comparte su experiencia tras superar un cáncer de colon.

En cuanto a la edición número 42 de la Espiga de Oro, la muestra comenzará el sábado 7 de noviembre y se prolongará hasta el domingo 29. La cartelera incluye diez funciones, todas ellas con inicio a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares. El Ayuntamiento presentará en breve la edición 2026 y dará a conocer todos los detalles.

Miguel Óscar Aparicio ha recordado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido a la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro la Medalla al Mérito Cultural en el apartado de Artes Escénicas.