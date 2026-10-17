Acusado por agresión sexual se enfenta en Cuenca a una posible condena de 16 años de prisión

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acusado B.H.R. se enfrenta a una posible condena de 16 años de cárcel por los deltos de agresión sexual, maltrato y quebrantamiento de condena en el juicio que se celebrará el próximo 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con los hechos descritos por la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2024, cuando el acusado se trasladó en compañía de la que fue su compañera sentimental A. hasta una vivienda, pese a tener pleno conocimiento de que incumplía una orden de alejamiento.

Ya en la casa, se inició una discusión en la que presuntamente el acusado golpeó a la chica con las manos y los pies hasta hacerla caer.

Cuando estaba desfallecida y en una situación "en la que no se encontraba plenamente consciente", según la acusación, B.H.R. aprovechó para mantener relaciones sexuales.

El acusado fue detenido el 2 de diciembre y desde entonces se encuentra en prisión provisional.

La Fiscalía pide 14 años por la agresión sexual, uno por el maltrato y otro por el quebrantamiento de pena.