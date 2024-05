Acusado de matar a su exmujer admite que la asfixió después que intentara atacarle y que la arrolló con el coche

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

J.C.R.F., el hombre acusado de asesinar a su exmujer --T.I.T.-- en abril de 2022 en Almonacid de Toledo y atropellar posteriormente su cadáver para simular un accidente, ha manifestado que la asfixió con fuerza después de que ella se dirigiera hacia él para atacarle, y "pasó algo en segundos" porque no respiraba. "Yo miraba que no tenía --pulso-- y dije: está muerta, ¿ahora qué hago, qué hago?".

"Me arrepiento mucho, pero pasó, pasó", ha afirmado durante la primera sesión del juicio con jurado popular que se celebra desde este lunes en Toledo en la Audiencia Provincial. Del mismo modo, ha reconocido que la arrolló con el coche.

J.C.R.F ha relatado que, tras comprobar que no tenía pulso y que no respiraba la bajó del coche, la dejó en el camino y tuvo que pasar con el coche "para fingir un accidente" puesto que su cabeza le decía que "no sabía qué hacer".

El acusado ha explicado que el día de los hechos la víctima le pidió que le enseñara a conducir por un camino, y tras "una pequeña discusión" porque él no le quería dejar el coche, ya que el camino estaba "feo", él paro el vehículo, ella se bajó, le gritó y le dijo de "todo" y "unas palabras feas", puntualizando que ella le quiso "poner la mano".

"Se viene contra mí a quererme atacar y yo lo que hice fue cogerla así del cuello y no sé, pasó algo en segundos. Cuando la tenía ahí le dije, ahora sí dime lo que me has dicho(...) y ella ya no respiraba, no sé qué pasó y ahí es cuando me di cuenta que ya estaba, no sé, desmayada".

Acto seguido, según ha indicado, le entró "miedo", la metió al coche en el asiento delantero y lo recostó. "Y ya no sabía qué hacer, luego cogí el coche y me fui por el camino a dar la vuelta por el otro lado y ahí no sabía qué hacer con ella porque le tocaba el pulso, y ya no respiraba".

Asimismo, a preguntas de la fiscal, ha señalado que no mantuvieron relaciones sexuales el día de los hechos, pero si las mantuvieron la noche anterior.

