Agricultores de Albacete se desvinculan de la plataforma 6F y continúan sus movilizaciones por unos precios justos

ALBACETE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agricultores y ganaderos de toda la provincia se han manifestado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, donde se han desvinculado de la plataforma 6F --responsable de parte de las protestas de la pasada semana-- y han continuado movilizándose contra la nueva Política Agraria Común y por unos precios justos.

Aseguran ser "agricultores pacíficos" y rechazan el "tema violento" que ha adoptado la plataforma 6F. "Desde hoy queremos decir que Albacete se desvincula completamente de la plataforam 6F", ha señalado Fernando Gil, agricultor de Villavaliente que ha atendido a los medios durante la concentración.

Los manifestantes niegan que "haya desunión" en el sector y achacan la polémica a "los radicales". "No queremos reñir ni enfrentarnos con nadie. Venimos a defender el pan de los agricultores y de nuestros hijos", ha añadido José Calderón.

Calderón es la cuarta generación de agricultores en su familia, lamenta las críticas a los profesionales del sector y asegura que los trabajadores del campo son "los más ecologistas". "Nos están tratando de asesinos, de que no sabemos cultivas la tierra, los ecologistas nos tienen machacados, pero yo creo que los agricultores somos más ecologistas que nadie", ha indicado.

Según han explicado ambos, la concentración a las puertas de la sede del Ejecutivo nacional en Albacete es para ver "cómo va el papel" que presentaron el pasado martes, al inicio de las protestas, y para continuar con sus reivindicaciones. "Estamos pidiendo precios justos, una regulación de la PAC y que los costes de producción que tenemos día a día no sean tan elevados, de lo contrario, no habrá relevo generacional", ha señalado Gil.

Reiteran que se movilizan de manera independiente, por lo que no han confirmado si participarán en las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias para este miércoles, 14 de febrero.

"Nosotros no vamos con los sindicatos ni con los partidos políticos, somos independientes", han incidido, asegurando que continuarán con las protestas hasta "obtener respuestas".

"Seguiremos con las reivindicaciones de manera indefinida, no tenemos pensado de momento terminar porque no hemos conseguido nada. Queremos respuestas, reuniones y poder llegar a hablar algo y solucionar algo, que es nuestro objetivo, de lo contrario, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo y dejando nuestro trabajo de lado", ha dicho Gil.

La movilización ha continuado entre pitidos y carteles en los que se podía leer 'la Política Agraria nos está ahogando', 'No somos la extrema derecha, somos agricultores', o 'Con menos restricciones, más producciones"' hasta llegar a la Delegación de Agricultura, donde repetirán sus demandas. "Vamos a ir a todas las administraciones, queremos que nos escuchen", han destacado.