Agricultores y ganaderos de Cuenca sustituyen el tractor por la cacerola para volver a mostrar su descontento

CUENCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de manifestantes, movilizados por la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), han organizado una cacerolada a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca para insistir en las reivindicaciones que presentaron la semana pasada ante esta institución, en una nueva jornada de protesta.

'Con la hipocresía y la ecología la despensa está vacía', 'No Agenda 2030', 'No importaciones sin controles' y 'Sin sector primario no hay desarrollo rural' han sido algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de esta movilización, que también ha lanzado críticas contra algunas medidas de la nueva Política Agraria Común, como la implantación del llamado Cuaderno Digital o contra la posibilidad de eliminar el gasóleo profesional.

La cacerolada no ha llegado a cortar completamente el tráfico en la calle Colón de la capital conquense, donde se sitúa la Delegación de Agricultura, pero sí que ha obligado a los agentes de movilidad a regular la circulación en la zona.

A continuación, los agricultores y ganaderos, ataviados con chalecos reflectantes, se han desplazado a ritmo de golpe de cacerola y silbato hacia la Plaza de España para continuar con su protesta ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, donde han continuado con la movilización que comenzó el martes pasado con una tractorada en distintos puntos de la provincia a la que han seguido protestas durante toda la semana que han provocado cortes de tráfico en algunas vías de comunicación como la A-3.