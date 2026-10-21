Agricultura destaca la innovación y la gestión eficiente del agua como claves para afrontar los retos del regadío

Inauguración de la tercera jornada técnica 'Regadío, innovación y nuevas tecnologías' de Fertajo. - JCCM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado este miércoles el compromiso y la implicación de las comunidades de regantes con la modernización, la innovación y el uso eficiente del agua, que son claves para afrontar los retos del regadío.

Así se ha pronunciado en la inauguración de la tercera jornada técnica 'Regadío, innovación y nuevas tecnologías', que organiza la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo (Fertajo) en Talavera de la Reina (Toledo).

La secretaria de Estado ha subrayado que modernizar el regadío no consiste únicamente en renovar las infraestructuras sino también en mejorar la gestión de los recursos energéticos, optimizar los procesos productivos y adaptar las explotaciones a las exigencias actuales, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

García Bernal ha resaltado la experiencia española en la gestión sostenible del agua y la energía, y ha señalado que la diversidad de los sistemas agrarios españoles aporta conocimientos y soluciones para afrontar los retos relacionados con los recursos hídricos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la planificación, la innovación y la colaboración con las comunidades de regantes y demás administraciones para avanzar conjuntamente en la modernización del sector.

De su lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha agradecido a Fertajo la organización de esta Jornada, así como la participación de ponentes, expertos, empresas y comunidades de regantes presentes para avanzar en los grandes retos del regadío entre los que están la gestión eficiente del agua, la modernización de las infraestructuras, la disponibilidad de recursos hídricos y la incorporación de nuevas tecnologías.

Martínez Lizán ha puesto en valor la importancia de las comunidades de regantes para el presente y el futuro de la agricultura ya que contribuyen a una gestión eficiente del agua y al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el medio rural, ha informado la Junta en un comunicado. En la comarca de Talavera, el Canal Bajo del Alberche, con cerca de 9.000 hectáreas, constituye una infraestructura estratégica para el regadío, lo que pone de manifiesto "la gran infraestructura que tenemos que gestionar y, sobre todo, que tenemos que modernizar para poder acometer las necesidades reales que tiene el sector en estos momentos" además de seguir trabajando en "innovación y tecnología, que es lo que facilita el trabajo".

MODERNIZAR COMUNIDADES DE REGANTES

Precisamente, modernizar comunidades de regantes, desarrollar nuevas transformaciones y dar acompañamiento técnico y financiero son las líneas de trabajo que viene aplicando el Gobierno regional con instrumentos como el Plan Director de Nuevos Regadíos Horizonte 2030 y el acompañamiento y apoyo técnico y financiero a comunidades de regantes como la del Canal Bajo del Alberche, con el fin de que puedan aprovechar cada gota de agua, reducir costes y garantizar la viabilidad de sus explotaciones.

Julián Martínez Lizán ha alabado el esfuerzo que están realizado las comunidades de regantes para que, en estos momentos, hasta el 75% del regadío de la región utilice sistemas de máxima eficiencia, fundamentalmente riego localizado o por goteo. Pero junto a la eficiencia, ha apuntado la necesidad de garantizar que el sector primario pueda adaptarse a los efectos del cambio climático, con sequías cada vez más prolongadas y precipitaciones más irregulares, para lo cual es necesaria una política del agua que, además de fomentar el ahorro, facilite recursos y herramientas que agricultores y ganaderos necesitan para seguir produciendo.

Para mejorar la eficiencia, el consejero ha destacado la necesidad de la innovación y, en ese sentido, el Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), han puesto a disposición de 35.000 regantes la herramienta digital RETOagua para facilitar la toma de decisiones y optimizar el uso del agua, la energía y los fertilizantes.

ECOREGÍMENES PAC 2026

En este contexto, el consejero ha adelantado que ha ordenado el ingreso a más de 66.000 expedientes de agricultores y ganaderos del anticipo de los eco regímenes de la campaña de la PAC 2026, lo que supone un ingreso en las cuentas del sector de 102,7 millones de euros que se hará efectivo este viernes.

Este pago se suma a los más de 278,4 millones ingresados el pasado 16 de octubre, primer día en el que habitualmente se paga el anticipo de la PAC en Castilla-La Mancha. Este año, de acuerdo con la autorización de la Comisión Europea respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se eleva el límite máximo habitual del anticipo del 70 al 75% para dar respuesta a la crisis de Oriente Próximo y al incremento del coste de los fertilizantes. En las próximas semanas, seguirá el calendario habitual de pagos. MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL TAJO

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido a Fertajo, y especialmente a su presidente, Primitivo Gómez, la elección de Talavera como sede de estas jornadas, así como la implicación de las comunidades de regantes del Canal Bajo del Alberche y de Alcolea de Tajo, anfitrionas de esta edición.

Ha señalado que es necesario "mejorar la calidad del agua del río Tajo, garantizar el abastecimiento y avanzar en la modernización de los sistemas de regadío". En este sentido, ha insistido en que "deben cumplirse los compromisos adquiridos y hacerse realidad las inversiones previstas durante los últimos años", para que las comunidades de regantes puedan acometer las actuaciones necesarias.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, ha explicado que ya existe una dotación económica para impulsar esta modernización y que las comunidades de regantes deben elaborar el proyecto correspondiente. También ha asegurado que el Ayuntamiento contribuirá a trabajar en esta iniciativa, al igual que la Junta de Comunidades, con el objetivo de avanzar en la modernización de los regadíos.

El alcalde ha reclamado a su vez un Plan Hidrológico Nacional y una planificación nacional que garanticen una gestión adecuada de los recursos hídricos, y ha insistido en que la modernización del regadío resulta esencial para garantizar que estas explotaciones puedan desarrollar su actividad sin problemas de abastecimiento.

En la jornada técnica 'Regadío, innovación y nuevas tecnologías', también han participado los concejales de Medio Ambiente, David Moreno, y de Urbanismo, Benedicto García. El primero, también presidente del Grupo Parlamentario Vox, ha afirmado que "Castilla-La Mancha se convertiría en la gran despensa del agua de España si se pusiera en marcha el Plan Nacional del Agua" propuesto por su formación.

Moreno ha incidido en la necesidad de interconectar las distintas cuencas hidrográficas para evitar el desperdicio del agua, ha informado Vox en un comunicado. "Es inadmisible que, por la falta de voluntad política y por la imposición de dogmas sectarios, estemos perdiendo millones de metros cúbicos de agua en el mar de Portugal mientras nuestras tierras se secan", ha aseverado.