Albares admite un problema ya solucionado con papeletas electorales en Guinea, donde no llegaron las de PP Guadalajara

GUADALAJARA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido que se había registrado un problema en un Consulado con "unas pocas papeletas" del PP de Guadalajara, pero ha asegurado que el asunto ha sido "inmediatamente subsanado".

Esta afirmación viene tras las críticas vertidas por el 'número uno' del PP en la lista del Congreso, Antonio Román, a quien ha criticado por intentar "difundir un bulo" que ahora el mismo Albares desmiente, tras lo que espera que el candidato al Parlamento español "rectifique".

El ministro, de campaña esta noche en Guadalajara, ha calificado de "nuevo bulo y de mentira" las declaraciones realizadas por el candidato al Congreso por Guadalajara, Antonio Román, en las que pedía corregir de forma inmediata el error por parte de la Subdelegación por el envio por duplicado de varias papeletas del PSOE a los guadalajareños que están en Malabo (Guinea) sin que les hubieran llegado las papeletas del PP.

Aunque el ministro no ha mencionado el Consulado donde había pasado esto, desde Europa Press se ha conocido que ha sido sólo en este Consulado.

"Quiero dejar claro que me he informado y ha sido un pequeño error en un único consulado. Hemos verificado con todos los consulados de España en el mundo y no se ha detectado ningún otro problema", ha subrayado en declaraciones a los periodistas.

Al hilo de ello, el titular de la cartera de Exteriores ha insistido en que se trata de una forma de actuar del PP, en su interés por "mentir y esparcir bulos", que ahora ha hecho el cabeza de lista por Guadalajara, Antonio Román.