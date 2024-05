Alcalde de Talavera pide al Ministerio de Transportes que le diga "a la cara" que no va a soterrar el AVE en la ciudad

TOLEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha espetado que "si el Estado ha dicho que no va a soterrar el AVE, que nos lo diga en la cara a los talaveranos y no en Toledo, porque tenemos derecho".

Así se ha pronunciado Gregorio después de que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, descartara el soterramiento del AVE en Talavera de la Reina. "Nosotros no vamos a engañar a nadie", manifestaba el secretario de Estado este miércoles en Toledo, quien quiso ser muy claro en esta cuestión y no generar "ninguna expectativa". "Creo que es conocida la posición del Ministerio en relación con la política de soterramientos de estaciones en España. Si tuviéramos que abordar todos los soterramientos que están solicitados, estamos hablando de más de 30.000 millones de euros", subrayaba.

El alcalde talaverano ha precisado que no quiere confrontaciones con el Gobierno. "Y yo le digo al secretario de Estado y al ministro de Transportes que estoy abierto a escuchar y negociar, pero deberían decirnos a los talaveranos los planes que tienen para Talavera", ha insistido, según ha informado el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica en nota de prensa.

Así se ha pronunciado José Julián Gregorio antes de la reunión del Pacto Social por el ferrocarril, que ha tenido lugar en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus Fábrica de Armas de Toledo. En ese sentido ha asegurado que le gustaría el apoyo de la Junta para el soterramiento del AVE, "que nos dijeran que vamos a intentar soterrarlo". Ha explicado que Talavera no es el caso de ciudades de Cataluña ya que el soterramiento es de poca distancia "y queremos que no haya una cicatriz en nuestra ciudad".

QUE EL AVE LLEGUE LO ANTES POSIBLE

"Vamos a luchar para que el AVE venga lo antes posible", ha reiterado el alcalde, "y desde Talavera vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que el tren esté dentro del núcleo de la ciudad porque no vamos a consentir lo contrario".

"Desde Talavera voy a defender los intereses de la ciudad para que la alta velocidad llegue en tiempo y forma que se ubique en el núcleo de la ciudad y vamos a luchar lo que tengamos que luchar", ha insistido el alcalde, manifestando que él cree que "incluso el Gobierno de España quiere que esté en el núcleo urbano, pero alguien está confundiendo a la concurrencia y este alcalde va a trabajar por todos y cada uno de los talaveranos".

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha recordado que existe un protocolo firmado en 2007 entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y él se remite "a lo que está firmado".

Gregorio ha recordado además que tiene solicitadas varias entrevistas con el secretario de Estado y no tiene "una actitud beligerante", sino que quiere reunirse con él "para que nos diga cuáles son las pretensiones del Ministerio y no nos enteremos a través de la prensa, porque no es de recibo".

Por otra parte, José Julián Gregorio ha dicho que suscribe el Pacto Social por el Ferrocarril, que se firmó en el año 2017, y sigue apostando también por la electrificación de la línea convencional para las localidades de la provincia que se puedan beneficiar.

En ese sentido, ha apuntado que para Talavera es muy importante "que estemos unidos" para algo que es "crucial" para el crecimiento económico y social para una zona tan importante como Talavera y la comarca que engloba a casi 200.000 personas, pero ha reiterado que como alcalde defenderá los intereses de Talavera.

EN CUATRO AÑOS NADA DEL SOTERRAMIENTO

Por otra parte, José Julián Gregorio ha calificado de "graves" las declaraciones de la anterior alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, criticando que "en cuatro años no ha hecho absolutamente nada ni por el AVE ni por el soterramiento".

Por eso, ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha votó en reiteradas ocasiones 'no' al soterramiento en las Cortes de Castilla-La Mancha y la que fuera senadora y concejala en el Ayuntamiento, Monserrat Muro, se abstuvo en el Senado.

Sin contar, ha añadido, que el propio presidente regional, Emiliano García-Page, llegó a decir que el soterramiento "era una cuestión menor y no prioritaria" y Tita García Élez "se calló". Por eso, se ha preguntado por qué en los cuatros años de la pasada legislatura "no trabajó por el AVE y engañó a los talaveranos".