El alcalde de Toledo ironiza con la suspensión del acto de Pedro Sánchez: "Trataremos de superar este palo duro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto político de precampaña. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha ironizado este martes con la suspensión del mitin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a ofrecer este miércoles en la capital regional. "Trataremos de superar este palo duro que nos ha dado la vida a los toledanos", ha bromeado.

A preguntas de los medios antes de participar en una jornada de limpieza y plantación de arbolado en la ribera del río Tajo, Velázquez ha dicho no tener ni idea del motivo que ha llevado a esa suspensión.

"Yo estoy muy triste porque me había reservado la tarde para poder ir a ver a Pedro Sánchez", ha explicado, lamentando que Sánchez no pueda venir "a contarnos todo lo que ha hecho por Toledo junto con Milagros Tolón durante estos últimos años".

En este punto, ha subrayado que el socialista "no ha venido nunca en estos tres años y medio de legislatura". "Estábamos profundamente tristes de que no pueda sacar pecho de todo lo que ha hecho por nuestra ciudad", ha comentado el primer edil, "más allá de la tristeza que me embarga a mí, a la inmensa mayoría de toledanos, de no poder disfrutar de nuestro presidente, de no poder tocarle y tenerle cerca".

No obstante, el alcalde ha finalizado mostrándose "respetuoso con cada uno de los procedimientos e iniciativas de los partidos políticos". "Es lo menos que puedo exigir como presidente del Partido Popular, que hagan conmigo también y con el PP".