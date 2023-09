Alcaldesa Guadalajara defiende ante el pleno los puntos seguros y pide no frivolizar respecto a la violencia de género

GUADALAJARA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha expresado en el pleno municipal de este viernes que los "puntos seguros" son espacios donde se ofrece información y atención a las mujeres sobre cómo actuar ante un caso de violencia de género o agresión sexual, remarcando que este año además "se incrementan, se incrementa la atención que se venía prestando en los mismos, incorporando este servicio el día del Chupinazo, el día de la orquesta Panorama, y durante los Conciertos de Lola Índigo y Guada-Session, todo ello, en colaboración con Cruz Roja Española".

Con respecto al debate de la Moción de urgencia presentada por el Grupo socialista, relacionada con los conocidos como "puntos violeta", en la que se pedía que el Ayuntamiento mantuviese estos puntos con esta denominación, ha pedido que "no se frivolice con un tema tan sensible y tan grave como la violencia de género y las agresiones sexuales, que no se utilice a las mujeres, porque el fin no justifica los medios, y que no se falte a la verdad".

La primer edil ha recordado que "puntos violetas" es una denominación que utiliza el Ministerio de Igualdad para referirse a puntos seguros. "Pero eso parece no importarles, lo importante para ustedes es el nombre. Solo les importa la denominación, no el servicio que se presta a las mujeres. Lo importante para ustedes es hacer ruido y generar crispación", ha recriminado.

La alcaldesa ha confirmado que "estos puntos y espacios seguros --más de los que hubo en años anteriores-- son espacios que están atendidos por personal especializado, donde se garantiza la privacidad de las mujeres y que están perfectamente identificados".

Guarinos ha pedido a los socialistas y a Aike que no traten de intentar engañar a los ciudadanos, que no intenten tirar por tierra el esfuerzo de todos los empleados municipales que han trabajado para unas fiestas mejores y más seguras, y que dejen de tratar de enturbiar estas fechas.

Les ha pedido "lealtad institucional", que "cesen en una campaña de desprestigio hacia su ciudad, y que se sumen a la campaña que ha puesto en marcha la Institución para estas Ferias y Fiestas de 2023, 'Cero agresiones, 100% Diversión'.

La sesión ha comenzado recordando la alcaldesa a las mujeres víctimas de Violencia de Género durante el mes de agosto, 7 mujeres, trasladando el apoyo y afecto a familiares y amigos.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 40 en 2023 y 1.224 desde 2003, y el número de menores huérfanos por Violencia de Género en España, asciende a 39 en 2023 y 416 desde 2013, ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

PSOE CRITICA EL RECHAZO DE GUARINOS

De su lado, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha calificado de "soberbia desmedida" la actitud de la alcaldesa al rechazar debatir la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que solicitaban que recapacitara y mantuviera los puntos violeta.

"Hoy Ana Guarinos y sus socios de Vox se han reafirmado en su decisión de privar a las mujeres de Guadalajara de los Puntos Violeta", ha señalado.

De Luz se ha dirigido a la alcaldesa para decirle que no le valen sus explicaciones, tampoco a la ciudadanía. "Y lo lamentable es que han tomado esta decisión por una cuestión ideológica, porque a ustedes y a sus socios de Vox les incomoda cualquier cosa que tenga que ver con la igualdad, con la violencia machista, y con el feminismo".

La portavoz socialista ha aclarado que los puntos de seguridad a los que se refiere Guarinos ya existían en nuestras ferias y fiestas, y eran independientes de los puntos violeta.

"La alcaldesa dice que las mujeres pueden estar tranquilas estas Ferias, pues yo creo que no, porque les está privando de un espacio donde se van a sentir seguras si son víctimas de una agresión machista; dado que los puntos violeta tienen una clara función preventiva y disuasoria de que en esos espacios se condenan este tipo de agresiones", ha afirmado De Luz.

RESTO DE PUNTOS DEL PLENO

Además de informar sobre las Resoluciones y Decretos de Alcaldía, sobre modificación de las Concejalías Delegadas y los Decretos y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local, se ha dado cuenta también, del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al 2º trimestre de 2023.

Otro punto del orden del día ha sido la creación y composición de las Comisiones Especiales Permanentes de Sugerencias y Reclamaciones, y Transparencia y Buen Gobierno, que estarán integradas por el mismo número de miembros que el resto de las comisiones Informativas.

Asimismo, se ha procedido a autorizar la participación y votación de forma telemática a la concejala María Patricio Zafra, como consecuencia de su reciente maternidad.

En el turno de las mociones, han sido objeto de debate dos mociones del grupo socialista, sobre el servicio de transporte urbano de viajeros y sobre el Plan de Ciudad Amigable con las Personas Mayores; y dos del grupo Aike, sobre la creación de una Red de Senderos Verdes en la ciudad de Guadalajara y sobre la actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, saliendo adelante, con modificaciones las dos mociones de Aike, y siendo rechazadas las del partido socialista.

En relación con la del transporte urbano de viajeros, por ser necesario un nuevo estudio que complete "las deficiencias del que hizo y dejó el equipo de gobierno"; y, en el caso del Plan de Mayores, porque es algo que se está haciendo ya en la actualidad, "y que se dejó sin terminar durante el mandato de Alberto Rojo".

En el turno de las preguntas del grupo socialista, se ha informado sobre el servicio SARF para minimizar el sonido para los vecinos y la zona residencial afectada por las atracciones de ferias, y también de la inexistencia de convenio con la Federación de Fútbol Sala.

Así mismo, se han presentado varios ruegos y preguntas relacionados con el Mercado de Abastos y el puente de Aguas Vivas.

En relación con las del Mercado de Abastos, presentadas por Aike, sobre la licitación de los puestos libres del Mercado de Abastos y la actividad en el mismo, se ha informado que hay 9 puestos y estás todos adjudicados, y que se están valorando las alternativas para dinamizar y ponerlo en marcha, contribuyendo a la dinamización del Casco Histórico de la ciudad, e incluida la posibilidad de abrir la campa exterior a aparcamiento, para facilitar las compras y el estacionamiento de residentes y no residentes, teniendo en cuenta el número de plazas suprimidas en la zona.

En lo que al puente de Aguas Vivas se refiere, se ha informado que, ante la negativa del SEPES a proceder a su arreglo en el plazo en el que se le había requerido, pese a tener obligación de hacerlo, será el ayuntamiento el que proceda a la ejecución subsidiaria de la obra, tras la cual se procederá a reclamar el importe de la misma.

RESPUESTA DEL PSOE

Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que el Gobierno municipal "siga empeñado en privar a la ciudadanía de un pliego para el servicio urbano de transporte que responde a las necesidades de los vecinos y vecinas y adaptado a la Guadalajara de hoy".

En cuanto a la negativa a sacar adelante el nuevo Plan de Ciudad Amigable con las Personas Mayores de Guadalajara, para el viceportavoz socialista, Ignacio de la Iglesia, que ha defendido la moción, "está claro que este gobierno de PP y Vox no quiere aprobar este plan porque lo presenta el Grupo Municipal Socialista, y de nuevo vemos que por sectarismo de la alcaldesa Ana Guarinos, en este caso, nuestros mayores, se van a ver perjudicados".