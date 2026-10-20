Alcaldesa de Villanueva pide esclarecer cuanto antes el asesinato de Miriam Vallejo para dar tranquilidad a su familia

La alcaldesa ha participado en la Presentación II Fin de Semana del Deporte de la Provincia. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Villanueva de la Torre (Guadalajara), Sonsoles Rico, ha expresado este martes su respeto a las decisiones judiciales y ha reclamado que se esclarezca cuanto antes el asesinato de Miriam Vallejo para que la familia de la víctima pueda tener tranquilidad.

Rico se ha pronunciado sobre el caso este martes, a preguntas de los medios de comunicación durante la presentación del II Fin de Semana del Deporte de la Provincia, celebrada en la Diputación de Guadalajara, tras conocerse que la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de Sergio S. M. a recibir una indemnización de 14.000 euros por los daños morales derivados de los 126 días que permaneció en prisión preventiva como investigado por el asesinato de Miriam Vallejo, la joven de 25 años cuyo cadáver fue hallado en enero de 2019 en un camino entre la localidad de Meco (Madrid) y Villanueva de la Torre (Guadalajara) y cuyo crimen aún no se ha resuelto.

"Yo respeto la justicia, lo que hacen los jueces, desde luego nunca seré yo quien lo valore", ha manifestado la alcaldesa, que ha insistido en la importancia de que se identifique a la persona responsable de los hechos.

En este sentido, ha señalado que, si no ha sido la persona a la que se ha señalado en relación con el caso, espera que se encuentre cuanto antes al verdadero autor del crimen para que las familias estén más tranquilas "sabiendo que esa persona está donde tiene que estar".

"Lo que tiene que ocurrir es que si no es esa persona, pues que la persona que sea cuanto antes aparezca, sobre todo por la tranquilidad de las familias", ha afirmado.