Álvarez de Toledo llama "guerracivilista" a Sánchez por el uso del 'Guernica': "Picasso se revolvería en su tumba"

La candidata número 'dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 'dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tachado de "guerracivilista" e inmoral" al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, por el uso "espurio" del cuadro 'Guernica', reprochando que "el propio Picasso se revolvería en su tumba".

"Hasta el propio Picasso se revolvería en su tumba al ver el uso espurio de su obra a favor de un guerracivilista y un inmoral", ha afirmado Álvarez de Toledo durante su intervención en un acto en Toledo este sábado.

La candidata número 'dos' del PP por Madrid ha reaccionado de este modo después del vídeo publicado por Sánchez en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía frente al célebre cuadro 'Guernica' invocando el espíritu de 'No a la guerra', a través de su perfil de 'X'.

"Hoy Pedro Sánchez esta misma mañana ha publicado un vídeo apropiándose del 'Guernica'. Ensucia todo lo que toca", ha lamentado Álvarez de Toledo.

Además, ha dicho que a Sánchez se le ha olvidado "un detalle: dar las gracias a Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, que es quien trajo el 'Guernica' a España en septiembre de 1981".